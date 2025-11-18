フリーアナウンサーの岡副麻希さんが自身のインスタグラムを更新。見事なI字バランスを披露し、その驚異的な柔軟性が話題となっています。



【写真を見る】【 岡副麻希 】 驚異のI字バランス披露 「あまりに動きやすいので、試しにひさしぶりにI字バランスをやってみました」





投稿された写真では、片足を真上に高く上げた美しいI字バランスを披露。体幹の強さと柔軟性がなければできないこのポーズを、楽々と決めています。







岡副さん自身も「シティウェアもさすがの機能性」「あまりに動きやすいので、試しにひさしぶりにI字バランスをやってみました」とコメントしており、その機能性の高さを実感したからこそのパフォーマンスだったようです。







このI字バランスが披露されたのは、岡副さんがMCを務めた「アンダーアーマー2026年秋冬セールスサミット」のオープニングレセプションの舞台裏。







自身のインスタグラムで「最先端が詰め込まれたかっこいいステージで、アンダーアーマー契約選手にも参加していただき、サプライズコーナーもあったりととても豪華な、贅沢な時間でした」とイベントの様子を報告しています。







イベント当日は、全身アンダーアーマーの衣装に身を包んだ岡副さん。ピンクと薄紫のカラーリングが特徴的なジャケットに黒いパンツ、スニーカーまで同ブランドでコーディネートしていました。







この投稿に「久々『ぐにゃぐにゃ岡副さん』」「まきちゃん軟らかいねーッ Ｙ字バランスをはるかに超えてＩ字バランスだね」「脚が真上に上がるなんて凄い柔らかい身体だね」「自分がやったら股関節の骨折れそう」などの声が寄せられています。







岡副さんは、2022年4月にレーシングドライバー蒲生尚弥さんとの結婚を報告。昨年５月、第1子となる女の子を出産したことを公表。現在は静岡県御殿場市で暮らしています。



【担当：芸能情報ステーション】