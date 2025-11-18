“老後2000万円問題は他人事”と思っていたけど、50歳で貯金800万円の現実…今からでも間に合う“資産形成の考え方”とは

世帯の平均データから見る50歳・貯金800万円という現実

まず、50歳という年齢で貯金800万円という数値をどう捉えるか、整理してみましょう。直感的には「これから老後に向けて資産をさらに築いていくのに、少なめなのでは」という気持ちになるかもしれません。

実際の統計データを確認してみると、金融経済教育推進機構（J-FLEC）の「家計の金融行動に関する世論調査（2024年）二人以上世帯」によれば、金融資産を保有している50代世帯の平均貯蓄額は1677万円、より実態に近いとされる中央値でも700万円という結果が出ています。

つまり、50歳で800万円の貯金というのは決して多い部類とは言い切れず、「資産形成に本格的に取り組む必要がある」という立ち位置にあると考えたほうが現実的でしょう。

ただし、金融資産を保有していない世帯も含めたデータでは、50代世帯の平均貯蓄額は1168万円、中央値は250万円、金融資産非保有世帯の割合は約3割にものぼります。このデータから、50代の多くの世帯が資産形成に課題を抱えていることが推測されます。



今からでも間に合う資産形成の考え方と3つのステップ

資産形成を後押しするために、ここから取り組むべき考え方を3つのステップで整理します。

まず「目的を明確にする」ことです。例えば「65歳までに〇〇万円貯める」「老後は年◯万円で暮らしたい」という目標を明らかにします。目標が曖昧なままだと行動が散漫になりがちです。

次に「収支の見直しと貯蓄・投資の仕組み化」を行います。家計の収入・支出がどうなっているかを把握し、無駄を削りながら、毎月一定額を貯蓄・投資に回せるよう仕組みを整えます。例えば、毎月の給与から自動的に積立投資に回す仕組みを作ることが挙げられます。

最後に「時間を味方につける」ことです。50歳という年齢でも、10年・15年というスパンで資産を育てることは可能です。運用利回りを年2％～3％、あるいはそれ以上を目指しつつ複利効果を活用できれば、800万円という出発点からでも数百万円規模の上乗せが期待できます。

例えば、800万円を年利3％で10年運用すれば約1075万円、15年なら約1246万円と成長するイメージです（税・手数料などは別途考慮）。このように、目標→仕組み化→時間という三段階を意識することで、今からでも「間に合う」資産形成が現実味を帯びてきます。



まとめ：焦らず・継続力を武器に資産を育てるために

50歳で貯金800万円という数字は決して十分とはいえず、むしろ「これから資産形成を本格化させるフェーズ」と捉えるのが賢明でしょう。しかし、目的を持ち、家計の仕組みを整え、時間を味方につければ、スタート地点が遅くとも立て直しは可能です。

データが示すように、多くの50代世帯が資産形成に課題を抱えており、「今からでもやろう」と考える姿勢自体が大きな武器となるでしょう。焦らず、小さな一歩を積み重ねることで、「老後2000万円」という目安に向けた“準備の軌道”に乗ることができるはずです。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー