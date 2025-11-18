お笑いコンビ「見取り図」（盛山晋太郎、リリー）が１８日、東京・新橋のとっとり・おかやま新橋館で行われた「蟹（かに）取県『蟹取りズ』任命式」に出席した。

２人は鳥取県・平井伸治知事が県で有名なカニ、砂丘のギャグを連発したあいさつの後に登場。盛山は「致死量のカニのギャグを聞いた」と苦笑い。コンビ名に“取り（＝取）”が入っていたことでオファーされたと知ったたリリーは「二度と変えないです」と宣言した。

岡山出身のリリーは「子どもの頃から砂丘に行きましたし、中学２年生の時に大山登山をした。今年３月にプライベートで鳥取の旅館に泊まりまして、一番高いコースでカニを頼みまして大奮発した」と告白。それを知らなかった盛山は「誰と行っているの？」と疑問を投げかけた。

リリーは９月に、一部週刊誌でフリーアナウンサーの今川菜緒との交際が報じられており、「“ある女”と行きました」と思わせぶりな発言をしていた。

鳥取県は日本一のカニの水揚げ量をほこり、ウェルカニキャンペーン実施中（来年３月１９日まで）。毎月１００人にカニがあたる他「とっとり―」で同県産のカニを使ったメニューを楽しめる。