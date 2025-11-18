J1・名古屋は18日、キャスパー・ユンカー選手との契約満了に伴い、同選手が今季限りでチームを離れることを発表しました。

デンマーク出身のユンカー選手は、2021年シーズンから浦和で活躍。卓越した足元の技術でゴールを重ね、2023年シーズンに名古屋へ加入すると3シーズンにわたりプレーしました。J1リーグでは通算108試合に出場し、38ゴールを記録しました。

今回、退団の発表にあわせて、ユンカー選手もクラブを通じてこうコメント。

「グランパスファミリーの皆さんへ。皆さんにお別れを言わなければならないことを、とても寂しく思います。皆さんと出会い、そして一緒に勝利を喜び合うことができた経験は、本当に素晴らしいものでした。すべてが完璧だったわけではありませんが、皆さんからの支えが途切れたことは一度もありません。この3年間を共に過ごせたことに、心から感謝しています。本当はこの素晴らしいクラブでプレーを続け、来年は自分にとって新たなスタートを切りたいと願っていましたが、これもフットボールです。今残っているのは、名古屋グランパスというクラブ、そしていつでも支えてくださったグランパスファミリーへの尽きない感謝の気持ちだけです。1シーズンで16ゴールを挙げた数少ない選手の一人になれたこと、そしてルヴァンカップ優勝という素晴らしい思い出を胸に、このクラブを離れます。いつかまた皆さんとお会いして、一緒に笑い合える日が来ることを願っています。皆さんのことを、決して忘れません。本当にありがとうございました」

今後については明らかにされていませんが、次はどのクラブでプレーすることになるのか。ユンカー選手の動向に注目です。