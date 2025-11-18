Ｊ１名古屋は１８日、ＦＷキャスパー・ユンカー（３１）が契約満了により今季限りで退団すると発表した。

デンマーク出身のユンカーは２０２１年にＪ１浦和に加入し２シーズンプレー。２３年に名古屋へ移籍し、Ｊ１リーグキャリアハイの１６得点を挙げた。今季はここまで１４試合１得点となっている。名古屋を通じて「すべてが完璧だったわけではありませんが、皆さんからの支えが途切れたことは一度もありません。この３年間を共に過ごせたことに、心から感謝しています」とコメントした。

その上で「本当はこの素晴らしいクラブでプレーを続け、来年は自分にとって新たなスタートを切りたいと願っていましたが、これもフットボールです。１シーズンで１６ゴールを挙げた数少ない選手の一人になれたこと、そしてルヴァンカップ優勝という素晴らしい思い出を胸に、このクラブを離れます。いつかまた皆さんとお会いして、一緒に笑い合える日が来ることを願っています。皆さんのことを、決して忘れません」とした。

今後もＪリーグでプレーを続けるのか。実績あるストライカーだけに、去就が注目されそうだ。