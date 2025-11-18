「サンマルクカフェ福袋2026」内容発表 “チョコクロチャーム付きタンブラー”も
【モデルプレス＝2025/11/18】サンマルクカフェでは、12⽉26⽇よりオリジナルアイテムが⼊った「サンマルクカフェ福袋2026」、看板商品であるチョコクロがおトクに楽しめる「チョコクロBOX 福袋」「チョコクロチケット福袋」、定番商品「ゆず茶」の瓶が⼊った「オリジナルゆず茶福袋」の全4種を販売する。
⽬⽟商品「サンマルクカフェ福袋」は、ふたにチョコクロチャームが付いた「チョコクロチャーム付きタンブラー」やサガラ刺繍でもこもことした質感のチョコクロがあしらわれた「チョコクロ刺繍ポーチ」、サンマルクカフェで使⽤できるスペシャルチケット12枚（1枚500円相当、計6,000円相当）がオリジナル⼱着に⼊った豪華な福袋。さらに、ランダムでホログラム⼊り特別仕様のラッキーチケット（500円相当）が1枚⼊っており、新年の運試しも楽しむことができる。また、「チョコクロチャーム付きタンブラー」はロゴが全2⾊、「チョコクロ刺繍ポーチ」は全5⾊展開で、“どの⾊が⼊っているかはお楽しみ”となる。
そのほか、毎年好評の「チョコクロBOX」や「ゆず茶」がお楽しみいただける福袋に加え、今回はチョコクロが1個ずつ引き換えられるチケットが5枚⼊った「チョコクロチケット福袋」が初登場。また、すべての福袋に⼊っている「スペシャルチケット」は、今回からパン商品やセットなどサンマルクカフェの全商品に使⽤できるほか、有効期限も5⽉末までとより使いやすいチケットになっている。（modelpress編集部）
サンマルクカフェ看板商品のチョコクロをモチーフとしたオリジナルグッズ入り福袋。「チョコクロチャーム付きタンブラー」はミニサイズのチョコクロチャームが付いた、使いやすく持ち運びやすい300mLの保温、保冷も可能なアイテム。「チョコクロ刺繍ポーチ」はかわいらしいサガラ刺繍のチョコクロが中央に置かれたデザインで、ふんわりとした触り心地が特徴的。タグには「CHOCOCRO」の文字が書かれており、まさにサンマルクカフェらしいオリジナルポーチ。「チョコクロチャーム付きタンブラー」はロゴ部分がオレンジ、ブラウンの全2色展開、「チョコクロ刺繍ポーチ」は、オレンジ、ブルー、グレー、レッド、グリーンの全5色展開で、どの色になるかは購入してからのお楽しみ。サンマルクカフェで使用できるスペシャルチケット12枚（1枚500円相当、計6,000円相当）とともにオリジナル巾着に入っている。
【内容】
1.チョコクロチャーム付きタンブラー
2.チョコクロ刺繍ポーチ
3.スペシャルチケット12枚（1枚500円相当）
※ランダムでホログラム入り特別仕様のラッキーチケット（500円相当）1枚入り
※オリジナル巾着に入れてお渡し
人気商品チョコクロ5個入りBOXとサンマルクカフェで使えるスペシャルチケットが入った定番福袋。チョコクロBOX1箱分おトクとなる。
【内容】
1.チョコクロBOX（チョコクロ5個入）
2.スペシャルチケット4枚（1枚500円相当、計2,000円相当）
人気商品のチョコクロ1個と引換えができるチョコクロチケット5枚とサンマルクカフェで使えるスペシャルチケットが入った、チョコクロ5個分がおトクな福袋。
【内容】
1.チョコクロチケット5枚(1枚でチョコクロ1個と引換え)
2.スペシャルチケット4枚（1枚500円相当、計2,000円相当）
定番ドリンクとして長年愛されるサンマルクカフェのゆず茶を自宅でも楽しめる、ゆず茶の瓶とスペシャルチケットが入ったおトクな福袋。
【内容】
1.オリジナルゆず茶1瓶（500g）
2.スペシャルチケット6枚（1枚500円相当、計3,000円相当）
