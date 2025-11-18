＝LOVE佐々木舞香・諸橋沙夏ら、ユニバ満喫ショットに反響「遭遇したら失神しそう」「ビジュ爆発」
【モデルプレス＝2025/11/18】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの諸橋沙夏が17日、自身のX（旧Twitter）を更新。メンバーとユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ったことを明かした。
【写真】＝LOVEメンバー、“変装無し”「ビジュ爆発」と話題のユニバオフショ
この日、諸橋は「ユニバ楽しかった〜」と添えて、メンバーの佐々木舞香・齋藤樹愛羅・山本杏奈とのオフショットを投稿、それぞれサングラスや被り物を着用し、同パークを満喫したことを伝えている。
この投稿には「平成ギャル感」「美女軍団」「遭遇したら失神しそう」「ビジュ爆発してる」「メンツが最強」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆諸橋沙夏・佐々木舞香・齋藤樹愛羅・山本杏奈でユニバ満喫
◆諸橋沙夏の投稿に反響
