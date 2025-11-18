元おニャン子・渡辺美奈代、手作りスタミナ夜ごはん披露「白米に合いそう」「食べてみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】元おニャン子クラブで歌手・タレントの渡辺美奈代が11月17日、自身のオフィシャルブログを更新。手作りの豚肉の生姜焼きを披露し、話題となっている。
渡辺は「今夜は」と題してブログを更新し、「夜ごはんに 豚肉の生姜焼きを作りました」と報告。大きくカットされた豚肉と玉ねぎがたっぷり入った生姜焼きを披露した。
この投稿にファンからは「美味しそう」「白米に合いそう」「スタミナたっぷり」「玉ねぎたっぷりがいいよね」「食べてみたい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
