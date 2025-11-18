渡辺美奈代（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/18】元おニャン子クラブで歌手・タレントの渡辺美奈代が11月17日、自身のオフィシャルブログを更新。手作りの豚肉の生姜焼きを披露し、話題となっている。

【写真】56歳元おニャン子「スタミナたっぷり」ボリューム満点の夕食

◆渡辺美奈代、豚の生姜焼きを披露

　

渡辺は「今夜は」と題してブログを更新し、「夜ごはんに 豚肉の生姜焼きを作りました」と報告。大きくカットされた豚肉と玉ねぎがたっぷり入った生姜焼きを披露した。

◆渡辺美奈代の投稿に反響


この投稿にファンからは「美味しそう」「白米に合いそう」「スタミナたっぷり」「玉ねぎたっぷりがいいよね」「食べてみたい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）

