

資料 岡山南警察署

金融捜査官と称し、高齢者から現金をだまし取ったとして、岡山市の無職の女(59)が逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、岡山市南区妹尾の無職の女(59)です。

岡山南警察署によりますと、女は氏名不詳者らと共謀して、玉野市の無職の女性(84)から現金をだまし取ろうと考え、2025年5月29日から7月27日にかけ、複数回電話。「あなたのキャッシュカードがハッキングされて不正に使われている」「安全確保のため金融庁に現金を預けてほしい」「金融捜査官が現金を取りにいくので渡してほしい」などとうそを言い、金融捜査官と称して女性を訪問し、2025年7月18日に550万円を、7月27日に400万円をだまし取った疑いが持たれています。

女は、10月、「別の特殊詐欺で被害を受けた」と警察に相談していたところ、本件について話を始めたということで、警察が、裏付け捜査を行い、逮捕したということです。

容疑について女は「お金を受け取ったことに間違いないが、警察官などを名乗る男に指示され、だまされてしたこと」と容疑を一部否認しています。