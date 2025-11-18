ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が17日（日本時間18日）、自身のインスタグラムを更新。サマンサ夫人、長女との3ショットなどを公開した。

今季152試合で打率・331で自身初の首位打者のタイトルを獲得。53本、114打点はいずれもリーグ2位と好成績を残し、2年連続3度目のMVPを獲得したジャッジ。

インスタグラムに「2025年、仕事はまだ終わっていない。世界一のファンの前で再びプレーできることにワクワクしている。ずっと支えてくれてありがとう！」と記し、今年2月に誕生した愛娘を抱っこする写真やサマンサ夫人、顔はハートのスタンプで非公開にしているものの愛娘との3ショットなど貴重なプライベートショットを投稿した。

13日（同14日）のMVP発表時には、サマンサ夫人と2匹の愛犬「ペニー」「ガス」とともに中継に登場。今年2月に第1子となる長女が誕生したことで「家に帰れば、その日が4打数4安打で試合に勝った夜であろうと、4打数0安打で負けた日であろうと、彼女はいつも、いつも笑顔で、僕に会えてうれしそうにしてくれるんです。この9カ月間、彼女が成長するのを見るのは本当に素晴らしい経験でしたし、これからヤンキー・スタジアムでもっと多くの試合ができることを楽しみにしている」と愛娘の存在が長いシーズンを戦う上での励みになったと語っていた。