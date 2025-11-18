第56回明治神宮大会は19日、神戸国際大付（近畿・兵庫）と九州国際大付（九州・福岡）の間で高校の部の決勝戦が行われる。どちらが勝っても初優勝となる。

近畿王者と九州王者の決勝は1978年の第9回大会以来、47年ぶり2回目。その際は柳川商（現柳川）が市神港（現神港橘）を破って優勝している。

近畿勢の優勝なら2022年の大阪桐蔭（大阪）以来3年ぶり。九州勢の優勝なら2013年の沖縄尚学（沖縄）以来13年ぶり。

注目は「神宮枠」と呼ばれる今大会優勝した地区に与えられる来春センバツの追加出場枠「1」のゆくえ。

近畿の一般選考枠は6で、秋季近畿大会で4強入りした神戸国際大付（兵庫）、智弁学園(奈良)、滋賀学園（滋賀）、大阪桐蔭（大阪）は濃厚。準々決勝で敗れた4校のうち、1点差の接戦で敗れた近江（滋賀）と東洋大姫路（兵庫）の戦いは評価が高い。

そこに神宮枠が1校増えると、近畿大会ベスト8の橿原学院（奈良）、天理（奈良）、地域性を優先するなら近畿大会1回戦で敗れはしたが、秋季和歌山大会で優勝した近大新宮（和歌山）、京都大会で優勝した龍谷大平安（京都）も選考対象になりそうだ。

九州の一般選考枠は「4」で、秋季九州大会でベスト4の九州国際大付（福岡）、長崎日大（長崎）、神村学園（鹿児島）、熊本工（熊本）は濃厚。1枠増えるなら準々決勝に進出した小林西（宮崎）、日本ウェルネス（沖縄）、長崎西（長崎）、沖縄尚学（沖縄）の4校が選考対象になる。

長崎西は21世紀枠にも推薦されていることが好条件になる可能性もある。地域性を優先する場合は秋季宮崎大会で優勝した小林西、大分大会を制した明豊、沖縄大会を制した沖縄尚学が優位で議論が進められそうだ。