ËÌÅÍ¾½¡¢É×¡¦º´¡¹ÌÚ·ò²ð¤È´®Ç½¤·¤¿¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¿©¤ÙÊüÂê¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬17Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´¡¹ÌÚ·ò²ð¤È¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÅÍ¾½¡¢½éÂ¹Ž¥¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ëºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍýÈäÏª
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡Öº£Æü¤âÃÈ¤«¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¤Í¡Á¥Ë¥Ã¥È¤ÎÉþ¤òÃå¤¿¤é¡ÄÅÓÃæ¤«¤é½ë²á¤®¤ÆÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë°¦¸¤Ã£¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¶áº¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÀ¤ê²á¤®¤Æ¤ë²æ¤¬²È¤Î½÷¤Î»ÒÃ£ °ì½ï¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤«¤â¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËÉÂ±¡¤Ç¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖºÎ·ì¤ÈÃí¼Í¤¬¤Ë¤¬¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤´Ë«Èþ¥¹¥¿¥Ð¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¥é¥Æ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÆÚ¥Ð¥éÆù¤È¥í¡¼¥¹Æù¡¢·Ü¤Ä¤¯¤Í¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö»äÃ£¤â¿ïÊ¬¤È¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤È¡Ä¤¤¤Ã¤Æ¤â¿Í¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¿©¤Ù¤ë¤±¤É¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Çã¤¤Êª¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶Ã¤¤¤¿ÉÊÊª¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥È¥Þ¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤¤¤ä¡ÄÀ¨²á¤®¤Þ¤¹¡×¤È¶â³Û¤Ë¶ÃØ³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£