「すまん娘、これだけ渡されてもわからないんじゃ」



【写真】小6娘が、母に手渡したのは…

そんな一言とともに投稿された、小学校のお便りの“ある一部分だけ”が切り取られた写真がSNSで大きな注目を集めました。



投稿したのは、お母さんの「さち＆医ケアなこうたろうちゃん」（@abcdefg_heven）さん。お便りの“出欠のチェック欄だけ”を手で破って渡してきたという娘さんの行動に、Xでは「内容がないよう」「結論ファーストすぎる」「切り取り方が攻めてる」など、クスッと笑ってしまう声が相次いでいます。



投稿者のさちさんに詳しい話を聞きました。



「またか…」思わず苦笑いした娘の“大胆な省エネ”

さちさんがその紙切れを受け取ったとき、最初に思ったのは「またか…」だったといいます。



「日常的にこんな似たようなことは多々あります。まさかこれをポストして、こんな反響があるとは思いませんでした。内容は？ と聞いたんですが、逃げられました（笑）」



破られていたのは「PTAふれあい活動」のお知らせ。娘さんは、参加か欠席かを丸する欄だけを見事に切り取り、さちさんへ手渡してきたそうです。



投稿後、Xでは、



「中身がわからんから丸つけれんwww」

「点線があると切りたくなる気持ち、わかる」

「結論だけ持ってくる優秀な娘さん」

などの声が寄せられました。



普段から“雑”？ 運動会の日程もママ友経由で知ることに

娘さんは、普段からどこか“省エネ気質”があるタイプのようです。



「基本雑かもしれないです。運動会や今度の遠足も、学年違いのママ友に教えてもらいました。運動会は1週間前に知りましたね」



忙しい朝、子どものカバンからプリントを探し出す…という家庭も少なくない中、さちさんは「ランドセルは漁らない」と決めています。



「口頭で『何もないね？ 出しな〜？』と言うだけ。自分から持ってくるのを基本にしています」



だからこそ、今回の“出欠部分のみ”の提出は、ある意味では娘さんなりの進歩（？）なのかもしれません。



「気遣いするタイプではないけど…」それでも“切る気持ち”はあった？

今回の行動について、さちさんはこう推測します。



「娘は優しいけど、気遣いをするタイプではないです。ですが、それでも『切ってあげよう』って気持ちはあったのかもしれません。普段、私が『ハサミ探してきて！』って言うから（笑）」



後日、本人に「なぜそこだけ破ったの？」と聞いてみると、



「自分でもわからないけど、点線があったから破った」とのこと。どうやら“点線＝切り取りたい衝動”が勝ってしまったようです。



恥ずかしがり屋から“突然踊り出す”タイプに成長

娘さんは現在、小学6年生の11歳。性格について尋ねると、さちさんはいきいきと語ってくれました。



「基本優しい子です。幼稚園から低学年までは恥ずかしがり屋で、運動会で踊らず棒立ちでした。劇でも一言もセリフを言わず、代わりにセリフを言う役がいたくらいで（笑）」



それが高学年になった途端、さちさんも驚くほどの変化が。



「急に踊り出しました。しかも笑顔で。家ではマシンガンのようにしゃべりますし、お兄ちゃん2人にも負けず強いです」



さらに、生後から医療的ケアを必要とする弟がいるため、とても優しく接しているといいます。



「弟が医療的ケア児なので、将来は看護師さんになるそうです」



兄弟思いで、内気ながらも芯の強さを持つ娘さん。今回の“切り取り事件”も、そんな個性の延長線上にあるのかもしれません。



SNSでは共感と笑いがあふれる「あるある」投稿に

投稿には、子育て中の保護者から共感の声が相次ぎました。



「うちの娘もやった」

「PTAの運動会か懇親会か時期もわからん（笑）」

「切り取り方が攻めてて好き」

「手間を省く優しさ」



中でも、さちさんが印象に残ったというコメントは…

「内容がないよう、ですね（笑）。親父ギャグ好きなので」



思わず笑ってしまう掛け合いに、娘さんの“ゆるい省エネ行動”へ微笑ましくツッコミを入れるユーザーが多く見られました。



「内容がわからないけど…とりあえず丸はつけて」

子どもと学校プリントの“すれ違い”は多くの家庭で起きるもの。そこには、忙しさや性格、家庭のルールなどさまざまな背景があります。



今回の出来事は、そんな日々の小さなトラブルを、親子それぞれの個性がにじむ“クスッと笑える瞬間”として切り取った投稿でした。



最後に、さちさんはこう話します。



「こんなに反響があるとは思っていなかったけれど、笑ってもらえてよかったです」



日常の中で起きるちょっとした“予想外”。それは時に、SNSを通して多くの人の共感と笑いにつながるのかもしれません。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）