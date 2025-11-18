¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÀ¤é¤ì¤Æ¤â¡×à°õ¾Ý¥¬¥é¥êá61ºÐ¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ëÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¡×¡ÖÇØ¸å¿ÀÍÍ¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¥¹¥Æ¥¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¡×
¡¡¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ëÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºî²È¤ÇÁÎÎ·¤Î²ÈÅÄÁñ»Ò¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²ÈÅÄÁñ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¹õÅÄ¥¢¡¼¥µ¡¼(64)¡£²ÈÅÄ¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤éÉé¤Î²óÏ©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÎî¤Î¤»¤¤¡©¤¤¤¨¤¤¤¨Îî¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤êÇØ¸å¿ÀÍÍ¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î°ä¹ü¤Ï¡©¡©Îî»ë¤È½ÉÍËÀê¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤Ö¤Á¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥ê¥à¤Î¥á¥¬¥Í¡¢¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¹õÅÄ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÃÎÅª¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ä¤ªÀ¼¤â¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÊª¹ø¤¬½À¤é¤«¤¤Êý¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤¬¿ÍÁê°¤¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¤Ê¤É¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÀ¤é¤ì¤Æ¤â¡×¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¼«¤é¤¬¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡¹õÅÄ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¡£1982Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¾¸¤¥´¥í¡¼¤ÎËÁ¸± ¥Ó¥Ð¡ª¥«¥Ê¥À¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¡Ö²Æ¡¦ÂÎ¸³Êª¸ì¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢85Ç¯)¡¢¡Ö·¯¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢88Ç¯)¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£