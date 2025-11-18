¡ÖÃ¯!?¡×¡ÖÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ñ¡Ä¡×µÙÍÜÃæ¤Î±©À¸·ë¸¹àÊÌ¿Íµéá»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¡Ö¿·¤·¤¤±©À¸¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡×
»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Ç¿·¤¿¤Ê»Ñ¤òÈäÏª
¡¡Ä¹´üµÙÍÜ¤òÀë¸À¤·¤¿¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦±©À¸·ë¸¹¤ÎàÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À»ï¡Ö¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¥º ¥Ð¥¶¡¼¡×(¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò)¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢19ÆüÈ¯Çä¤Î1¡¦2·î¹çÊ»¹æ(ÆÃÊÌÈÇ)¤ÎWÉ½»æ(A ver.¤ÈB ver.)¤ò¸ø³«¡£A ver.¤Ï¥«¥é¡¼¤ÇÁ´¿È¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢B ver.¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¾åÈ¾¿È¤Î¥¢¥Ã¥×¡£¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¾å¤«¤é¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë±©À¸¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¥»¥Ã¥È¤·¤¿È±¤ÎÌÓ¤¬°õ¾ÝÅª¤Êô¥¡¹¤·¤¤»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¡¢¡¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥¼¥ó¥È?¡×¡Ö¤³¤Î±©À¸·¯¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¡×¡Ö¿·¤·¤¤±©À¸¤µ¤ó!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î±©À¸·¯¤Ç¤¹¤Í¡ª¿§¤ó¤ÊÊý¡¹¤¬¡¢¸«¤¿¤¤±©À¸¤¯¤ó¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö±©À¸¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±©À¸¤Ï8·î¤ËSNS¾å¤Ç¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÃ¯?¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢È±·¿¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õº¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤·¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤â¤·¤Æ¡¢¹¹¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÄ¹´üµÙÍÜ¤òÀë¸À¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£