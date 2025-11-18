韓国女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓをプロデュースしていたミン・ヒジン前ＡＤＯＲ（アドア）代表が、５人に関してコメントを出したと１７日、ノ・ヨンヒ弁護士がＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを通して伝えた。

ノ弁護士はこの日「ミン前代表はＮｅｗＪｅａｎｓの５人がＡＤＯＲに復帰することを認識し、完全体で活動できることを願い『子どもたちの足は引っ張らない』と言っていた。しかし、ＡＤＯＲが『３人（ミンジ、ハニ、ダニエル）の真意を確認する』と言っていたので、疑問が生まれている状況だ。ミン前代表は裁判の判決が出て告訴期限を終えた５人が、ＡＤＯＲに復帰するのは当然だと考えているが、同社が３対２という構図でメンバーを分けた理由が何であれ、残念だと思っている」とコメントしたことを明かした。

その後、ノ弁護士は「ミン前代表の肩を持つつもりはないが、ミン前代表にもどかしい部分があり、その立場を伝達することになった」と付け加えた。

これに先立ち１８日、ＡＤＯＲはヘリンとヘインが復帰することを公式に発表。その数時間後、ミンジ、ハニ、ダニエルは現地メディアを通してＡＤＯＲへの復帰意思を表明し、ＡＤＯＲは「真意を確認中」とコメントしていた。