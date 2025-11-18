°ËÆ£±ÑÌÀ¡¡²¬ÅÄ½Ú°ì¤È¤Î¡ÈÀï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¤âÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö°ËÆ£±ÑÌÀ¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÌ¿Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ê50¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥óºÇ¶¯¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡Ö¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥¶¥·¡¼¥ó¡ª¡ª¡¡¹ï½®¤ÈÌµ¹ü¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤Ç¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê45¡Ë¤ÈÌò°áÁõ»Ñ¤Î¡È»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥Ü¥µ¥Ü¥µ¡¢ÍÎÉþ¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¡¢»õ¤äÀå¤â±ø¤·¡¢²¬ÅÄ¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¼Ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»õ¤È¤«È±¤Î´¶¤¸¤È¤«¡¢²¿¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö°ËÆ£±ÑÌÀ¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤È¤ÏÊÌ¿Í¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¥¤¥¯¥µ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö¤µ¤¤¤³¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö°µ´¬¤Î±éµ»¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£