プレシードジャパンは、AVIOTブランドより、TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」とのコラボ完全ワイヤレスイヤフォン「TE-V1R-GHY」の予約を11月18日より開始した。価格は22,880円。規定数に達し次第受付が終了し、2026年1月末ごろより順次発送の予定。

AVIOT「Vシリーズ」の最新機種「TE-V1R」をベースモデルとし、作品の世界観を表現したオリジナルデザインやボイスガイダンス、パッケージ、コラボオリジナルPRカード、スペシャルチューニングの5つの特別仕様を楽しむことができる。

イヤフォン本体やチャージングケースは、五つ子たちを象徴する5つの花びらのシルエットとローマ数字をあしらい、彼女らの魅力を感じられるデザイン。パッケージにはイヤフォンを着けた五つ子の姿を描いたビジュアルを採用している。

また、五つ子たちがイヤフォンの操作をアシストしてくれる「ボイスガイダンス」に加え、作中の名セリフを聞くことのできる「ランダムボイス」を計270種類以上収録。専用アプリを使用すれば、キャラクターボイスを切り替えて楽しめる。

さらに、アニメ版「五等分の花嫁」にて主題歌やキャラクターソングの作詞を手掛けた結城アイラ氏がサウンドチューニングを担当。ボーカル帯域と低音域を調整することで、作品世界を存分に楽しめる仕上がりになっているという。

ベースモデルの「TE-V1R」は10mm径ダイナミック型及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプであり、アダプティブハイブリッドノイズキャンセリングを搭載。

Bluetooth 5.3準拠で、SBC、AAC、LDACコーデックに対応。2台の端末に同時接続できるマルチポイント機能や、ワイヤレス充電にも対応する。イヤフォン単体では最大9時間/充電ケース併用で最大62時間のロングスタミナ。約10分間の充電で最大120分再生可能な急速充電にも対応している。

付属品として、「五等分の花嫁 カードゲーム」オリジナルPRカード2枚、シリコンイヤーピース(S/M/L各サイズ)、USB Type-Cケーブル、ユーザーマニュアル、製品保証登録カードが同梱される。