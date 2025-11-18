【通貨別まとめと見通し】ポンド円



先週のまとめ

ユーロ円と同様に、主に円安基調の継続とリスク選好ムードに支えられ、週を通して上昇した。



円安基調の継続: 日銀の金融政策の現状維持観測が続く中、ポンドとの金利差拡大期待から、円キャリー取引の巻き戻しではなく、新規の円売りが優勢となった。

イギリスの19日の英物価統計を前にインフレ率が高止まりが警戒され、イングランド銀行（BOE）による金融引き締め（高金利政策）が長期化するとの観測がポンドを下支えした。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 205.00 心理的節目 205.50-206.00

- **サポート**: 203.50 202.50-203.00



RSI (14) 80近辺（もしくはそれを超える）水準で推移しており、極度の買われすぎ

MACD MACDラインとシグナルラインは、引き続きゼロラインを大きく上回って拡大しており、モメンタムは非常に強いまま



トレンド 引き続き上値トライ

心理的な大台であり、次の最大のレジスタンスは205.00円



今週のポイント

メインシナリオ、引き続き上値トライ

日本との金利差拡大の思惑が、歴史的な水準であっても円安・ポンド高の強力なトレンドを継続。



代替シナリオ 介入への警戒

史上最高値圏での円安の急加速を受けて、ドル円での政府・日銀の介入が実施される、もしくは口先介入の活発化などが円高リスクとなる。



今週の主な結果と予定



11/17 09:01 ライトムーブ住宅価格 （11月） 結果 -1.8% 前回 0.3% （前月比）

11/17 09:01 ライトムーブ住宅価格 （11月） 結果 -0.5% 前回 -0.1% （前年比）

11/19 16:00 消費者物価指数（CPI） （10月） 予想 0.3% 前回 0.0% （前月比）

11/19 16:00 消費者物価指数（CPI） （10月） 予想 3.5% 前回 3.8% （前年比）

11/19 16:00 消費者物価指数（CPI） （10月） 予想 3.4% 前回 3.5% （コア・前年比）

11/19 16:00 小売物価指数（RPI） （10月） 予想 0.2% 前回 -0.4% （前月比）

11/19 16:00 小売物価指数（RPI） （10月） 予想 4.2% 前回 4.5% （前年比）

11/19 16:00 小売物価指数（RPI） （10月） 予想 4.2% 前回 4.4% （前年比・除くモーゲージ利払い）

11/19 16:00 生産者物価指数（PPI） （10月） 予想 0.0% 前回 -0.1% （仕入・前月比）

11/19 16:00 生産者物価指数（PPI） （10月） 予想 0.6% 前回 0.8% （仕入・前年比）

11/19 16:00 生産者物価指数（PPI） （10月） 予想 0.0% 前回 0.0% （出荷・前月比）

11/19 16:00 生産者物価指数（PPI） （10月） 予想 3.3% 前回 3.4% （出荷・前年比）

11/21 09:01 GfK消費者信頼感調査 （11月） 予想 -17.0 前回 -17.0

11/21 16:00 公共部門ネット負債 （10月） 予想 155.0億ポンド 前回 202.0億ポンド

11/21 16:00 小売売上高 （10月） 予想 -0.1% 前回 0.5% （前月比）

11/21 16:00 小売売上高 （10月） 予想 1.4% 前回 1.5% （前年比）

11/21 16:00 小売売上高 （10月） 予想 -0.4% 前回 0.6% （除自動車燃料・前月比）

11/21 16:00 小売売上高 （10月） 予想 2.5% 前回 2.3% （除自動車燃料・前年比）

11/21 18:30 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （11月） 予想 49.3 前回 49.7

11/21 18:30 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （11月） 予想 52.1 前回 52.3

