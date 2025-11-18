【通貨別まとめと見通し】ランド円



先週のまとめ

先週のランド円は、他のクロス円（ユーロ円、ポンド円）と同様に円安基調が続いたことに加え、資源価格の安定と世界的なリスク選好ムードに支えられ、堅調に推移し高値圏を維持。

日銀の金融政策の現状維持観測が続く中、高金利通貨であるランドに対する円キャリー取引の魅力が継続し、円安圧力がランド円を押し上げた。

世界的な株高やリスク資産への資金流入が続き、ランドのような新興国・資源国通貨にとって追い風となった。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 9.12 9.20 心理的節目

- **サポート**: 9.00 8.90 押し目買いの目途



RSI (14) 9円突破に伴い、75を超える極度の買われすぎ水準

MACD MACDラインとシグナルラインは、引き続き強い上昇モメンタムを示唆



トレンド 引き続き上値トライ



今週のポイント

メインシナリオ、引き続き上値トライ

日銀の金融政策の現状維持観測による円安の加速が、高金利・高リスク通貨であるランドへの投資をさらに活発化。

心理的な大台9.00を明確に超えたことで、ランド円の勢いに乗った投機的な買い



代替シナリオ 財政発表と格付けへの警戒

今週予定されている南アフリカの財政関連の発表や、格付けの見通しがランドの方向性を決定づける可能性



今週の主な結果と予定



11/19 17:00 消費者物価指数 （10月） 予想 0.2% 前回 0.2% （前月比）

11/19 17:00 消費者物価指数 （10月） 予想 3.6% 前回 3.4% （前年比）

11/19 20:00 小売売上高 （9月） 予想 2.9% 前回 2.3% （前年比）

11/20 22:00 中銀政策金利 （11月） 予想 6.75% 前回 7.0%

