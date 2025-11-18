お笑いコンビ、さらば青春の光の森田哲矢（44）が、17日深夜放送の日本テレビ系「夜明け前のPLAYERS」に出演。コンビで開設しているYouTubeチャンネルについて話した。

MCを務めるユーチューバーのベテランち（27）と森田の人生をグラフにしながらトーク。さらば青春の光は18年を最後に「キングオブコント」を卒業。12年には準優勝した。ベテランちが「優勝してやめたい、みたいなのは」と聞くと、森田は「それはあったけど、6回出ていて、優勝できないやつは無理やろ、っていう感じになったから」と話した。

「当時、トップパッターで優勝なんかできるわけがない。1年間、めっちゃ頑張ってネタ作っても、抽選でトップバッターを引いたら、この努力って何の意味もないよね、っていうマインドになっちゃった」と、卒業を決めた時期の心境を話した。

現在、公式YouTubeチャンネルの登録者が161万人超。開設したのはキングオブコント卒業とほぼ同時期で「（当時借りた事務所の）家賃をちょっと払えたらええか、くらいの感じで」始めたという。「やっているうちに、テレビはコンプラが厳しいから、YouTubeって緩いよな、って。自分たちがおもろいと思って、コンプらが危ないヤツでも上げてもいいよね、ってなって」とドッキリや、ギャンブル系もアップしている。

「テレビが厳しくなればなるほど、俺らのYouTubeに流れてくる」と笑った。