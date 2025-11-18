＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」１位に海帆 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」１位に海帆

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後２時現在で、海帆<3133.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



前週末１４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想を未定に修正したことが売り予想数の上昇につながっているようだ。ネパール水力発電事業に関して、完全撤退も視野に入れた事業の停止（再検討）をすることを決定。今後の進捗が不透明なことから、現段階では業績予想の合理的な算定が困難であるためとしている。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高は１６億１５００万円（前年同期比２２．０％増）となった一方、営業損益は５億７０００万円の赤字（前年同期１億９９００万円の赤字）、最終損益は４０億１４００万円の赤字（同２億４６００万円の赤字）となり、赤字幅が拡大して着地した。再生可能エネルギー事業の伸長やメディカル事業における２４年８月に行ったＭ＆Ａ効果などで売上高は増収となったものの、Ｋａｉｈａｎ ＭｅｄｉｃａｌやＮＥＰＡＬ ＨＹＤＲＯ ＰＯＷＥＲ ＨＯＬＤＩＮＧＳにおける減損損失を計上したことなどが響いたとしている。



出所：MINKABU PRESS