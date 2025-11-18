清水が藤枝に0-3不戦敗&磐田に3-0不戦勝…静岡県4クラブ強化トレーニングマッチは藤枝が“独走優勝”
清水エスパルスは18日、静岡県Jリーグ加盟4クラブ強化トレーニングマッチ第4節・藤枝MYFC戦が中止となることを発表した。
同試合は9月14日にIAIスタジアム日本平で行われる予定だったが、チーム事情で延期。開催に向けて関係各所と調整を重ねていたものの、代替日程の確保が困難な状況となり、中止に至ったという。藤枝に対しては0-3の不戦敗となる。
また、同日にジュビロ磐田も清水戦の中止を発表。10月19日にヤマハスタジアムで行われる予定だったが、同様の理由で開催断念を決定した。清水が磐田に3-0の不戦勝となる。
この結果、全日程が終了し、藤枝が5勝1敗(勝ち点15)で1位。清水は3勝3敗(勝ち点9)で2位だった。
磐田は2勝4敗(勝ち点6)で3位。アスルクラロ沼津も2勝4敗(勝ち点6)だったが、得失点差で磐田を下回り、4位となった。
静岡県Jリーグ加盟4クラブ強化トレーニングマッチは、選手強化と静岡県内のサッカーの活性化を目的に開催。総当りのホーム&アウェー方式(引き分けなし/PK戦)で実施されていた。
以下、順位表
1.
藤枝(15)+6
2.
清水(9)+3
3.
磐田(6)-3
4.
沼津(6)-6
同試合は9月14日にIAIスタジアム日本平で行われる予定だったが、チーム事情で延期。開催に向けて関係各所と調整を重ねていたものの、代替日程の確保が困難な状況となり、中止に至ったという。藤枝に対しては0-3の不戦敗となる。
また、同日にジュビロ磐田も清水戦の中止を発表。10月19日にヤマハスタジアムで行われる予定だったが、同様の理由で開催断念を決定した。清水が磐田に3-0の不戦勝となる。
磐田は2勝4敗(勝ち点6)で3位。アスルクラロ沼津も2勝4敗(勝ち点6)だったが、得失点差で磐田を下回り、4位となった。
静岡県Jリーグ加盟4クラブ強化トレーニングマッチは、選手強化と静岡県内のサッカーの活性化を目的に開催。総当りのホーム&アウェー方式(引き分けなし/PK戦)で実施されていた。
以下、順位表
1.
2.
3.
4.