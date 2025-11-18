「とても寂しく思います」名古屋の元デンマーク代表FWユンカーが契約満了で退団へ
名古屋グランパスは18日、元デンマーク代表FWキャスパー・ユンカー(31)が契約満了に伴い、今季限りでチームを離れることを発表した。
ユンカーは2023年に浦和レッズから名古屋へ期限付き移籍し、J1リーグ戦でチームトップの16ゴールを記録。翌2024年に完全移籍となった。
今季は開幕前のトレーニングでふくらはぎを肉離れ。ここまでの出場記録はリーグ戦14試合1得点、天皇杯3試合1得点となっている。
クラブ公式サイトを通じ、「皆さんにお別れを言わなければならないことを、とても寂しく思います。皆さんと出会い、そして一緒に勝利を喜び合うことができた経験は、本当に素晴らしいものでした。すべてが完璧だったわけではありませんが、皆さんからの支えが途切れたことは一度もありません。この3年間を共に過ごせたことに、心から感謝しています」とメッセージを送った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FWキャスパー・ユンカー
(Kasper Aalund JUNKER)
■生年月日
1994年3月5日(31歳)
■出身地
デンマーク
■身長/体重
185cm/75kg
■経歴
ラナースFC(デンマーク)-FCフレゼリシア(デンマーク)-ラナースFC(デンマーク)-オーフスGF(デンマーク)-ACホーセンス(デンマーク)-スターベクIF(ノルウェー)-ACホーセンス(デンマーク)-FKボデ・グリムト(ノルウェー)-浦和-名古屋-浦和-名古屋
■出場歴
J1リーグ:108試合38得点
リーグカップ:20試合4得点
天皇杯:11試合5得点
ACL:6試合4得点
■コメント
「グランパスファミリーの皆さんへ
皆さんにお別れを言わなければならないことを、とても寂しく思います。皆さんと出会い、そして一緒に勝利を喜び合うことができた経験は、本当に素晴らしいものでした。すべてが完璧だったわけではありませんが、皆さんからの支えが途切れたことは一度もありません。この3年間を共に過ごせたことに、心から感謝しています。
本当はこの素晴らしいクラブでプレーを続け、来年は自分にとって新たなスタートを切りたいと願っていましたが、これもフットボールです。今残っているのは、名古屋グランパスというクラブ、そしていつでも支えてくださったグランパスファミリーへの尽きない感謝の気持ちだけです。1シーズンで16ゴールを挙げた数少ない選手の一人になれたこと、そしてルヴァンカップ優勝という素晴らしい思い出を胸に、このクラブを離れます。
いつかまた皆さんとお会いして、一緒に笑い合える日が来ることを願っています。皆さんのことを、決して忘れません。本当にありがとうございました。
KJ77」
