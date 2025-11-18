SHAZNAのIZAMが自身のInstagramを更新し、『CROSS ROAD Fest』での共演したバンドとのオフショットを公開した。

【写真】PENICILLINとSHAZNAの貴重な集合ショット

■「何気にお付き合いが長い先輩バンド様」PENICILLINとの集合ショット

11月15日と16日の2日にわたって千葉・幕張イベントホールで『CROSS ROAD Fest』が開催。このイベントには、多数のヴィジュアル系バンドが集結した。SHAZNAは両日共に出演しを果たした。

IZAMは「クロスロードフェス思い出写真館 其の一」と綴り、舞台裏ショットを公開。披露したのは、長年の付き合いとなるPENICILLINとの貴重な集合ショット。IZAMは「何気にお付き合いが長い先輩バンド様」と紹介し「高円寺LAZYWAYS時代にお知り合いにならせていただき、2MAN LIVEを演らせていただいたりイベントにお誘いいただいたり」と過去の競演の思い出を振り返った。続けて「でも、こうしてお写真を撮っていただく事がこれまでなかったからとても嬉しかったです」と奇跡的な写真であることを綴った。

写真は左から、O-JIRO（PENICILLIN）、NIY（SHAZNA）、IZAM、HAKUEI（PENICILLIN）、千聖（PENICILLIN）、A・O・I（SHAZNA）と6人が並んでいる（1枚目）。さらに、IZAMは「HAKUEIさんの横に立つとき、彼女感を出してみました。でも、ツンデレな彼氏にはいつも写真で背を向けられているような彼女を自然と演出してしまったみたいです。」とユーモアたっぷりにコメント。HAKUEIの隣でIZAMが舌をペロっと出している愛嬌たっぷりの表情が印象的だ（2枚目）。続けて「次回からはHAKUEIさんの左側に入って抱きしめてもらおうと思うますっ、はいっ ←アーニャ風」とユーモラスな宣言も。最後は、「本当にありがとうございましたぁ！また、お愛出来ることを願って…」という感謝の言葉で締めくくった。

SNSには「この並びをまた見れるなんて生きてて良かった」「IZAMさん紅一点感すごい」「至高の1枚」「懐かしい」「大好きが詰まってる」「本当に贅沢で幸せ」といった歓喜の声が続々と集まっている。

■この並びは圧巻！La’cryma Christiとのエモい共演ショット！

別の投稿では、、La’cryma Christiとの集合ショットを公開している。「クロスロードフェス思い出写真館 最終編」とコメント。最終編が2つ目の投稿で終わっていることについては「もう終わり？ 友達少なすぎる裏では陰キャ」とIZAM自身がツッコんでいる。

IZAMは「La’cryma Christiのメンバーのおふたりと。1994年ぐらいからかな…クリスティラクリマがまだ以前のバンド名で初めて東京にツアーに来だ時に新宿LOFTで開催したウチのイベントに出ていただいた時から。その後、同じ事務所になり方向性は異なれど大好きなバンド様」と出会いを振り返り、長い付き合いであることを報告した。

そして「おしゅう（SHUSE）とHIROやん。TAKAちゃんとLEVINちゃんとも撮りたかったけどタイミングが微妙に絶妙に合わず残念だったので卒業写真みたいにしてみました。TAKAちゃんに見下ろされているみたいになっちゃったよ…怒られないか心配です」とコメント。A・O・I、HIRO（La’cryma Christi）、SHUSE（La’cryma Christi）、IZAM、NIYという豪華なメンバーが並んでいる。写真にTAKA（La’cryma Christi）&LEVIN（La’cryma Christi）の姿を合成したユーモラスな演出も披露した。

その他、ピースするSHUSEにIZAMが寄り添う和やかな2ショットも。

SNSには「私の青春」「卒アル風サイコーです」「素晴らしい思い出ですね」といった声が寄せられている。

■番外編は、Psycho le Cemuとのカラフルな集合ショット

「最終編」と銘打った2つ目の投稿に続き、3つ目も投稿。「クロスロードフェス思い出写真館 番外編」と記し、「写真の存在に今気づいた。笑 なんかごめんぬ」茶目っ気たっぷりに“笑い転げる顔”の絵文字を添えて説明＆謝罪を綴った。写真は、Psycho le Cemu（Cemuの「e」はアキュート・アクセント付きが正式表記）との集合ショットだ。

IZAMは、「DAISHIが、イベント数日前にポストで『四天王を潰す！』って書いていたからかえり討ちにしてくれますわ って思ってた。そして、毎回一緒に写真を撮りたいと言ってきてくれるのは嬉しい」」と綴った。写真は、左からNIY、seek（Psycho le Cemu）、YURAサマ（Psycho le Cemu）、IZAM、DAISHI（Psycho le Cemu）、Lida（Psycho le Cemu）、AYA（Psycho le Cemu）、A・O・Iと8人が並んでいる（1枚目）。

他に、IZAMとダブルピースするAYAの2ショット（2枚目）も披露。この2ショットには、Psycho le CemuのDAISHIによる爆笑エピソードがあることを暴露。IZAMは「エクスカリバーDAISHIが『IZAMさん！ AYAくんが一緒に撮りたいと思っているのでお願いします ツーショット！』と言うので」と撮影の経緯を説明。続けて「撮ると毎回撮影中に小さな声で…エクスカリバーD『よしっ この写真はバズるぞ…』って言うのやめなさいっ 笑 そんないやらしいのはDAISHIだけですが、他のメンバーは良い子たちです」と、DAISHIの言動をイジるユーモラスな一幕とお茶目なツッコミを披露した。