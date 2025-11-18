TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のBEOMGYU（ボムギュ）が自身のInstagramを更新。立川でのプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めている。

【写真＆動画】①立川でイルミネーションを楽しむボムギュ ②点灯式に登場したTXTメンバー ③ほっかむり姿のボムギュ（3枚目）④⑤昨年、日本での冬質感ボムギュショット

■TXTボムギュ、クールな表情＆ライブのキュートな姿でギャップある魅力

11月15・16日に埼玉・ベルーナドームにて『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』を開催した彼ら。その合間に、ボムギュは東京・立川にある複合施設 GREEN SPRINGS（グリーンスプリングス）を訪れたようだ。

1枚目には、木々のイルミネーションを見下ろすテラスに佇むボムギュの姿が。黒のレザージャケットに同系色のデニムを合わせたシンプルな装いに、TXTがグローバルアンバサダーを務めるDIORのバッグが映える。赤いテレフォンボックスに寄りかかったショット（5・6・7枚目）や、光のアーチをにっこりと見上げる姿（10枚目）など、ライトアップされた街並みの中で端正なビジュアルが際立ち、カメラを覗き込むような優しい視線も印象的だ。

まるでイルミネーションデートのような街歩きショットに続き、最後には埼玉公演でのオフショットも投稿。ファンにも「かわいい！」と好評だったアンコールでのスカーフをほっかむりにし、大きな猫のカバンを持ったキュートな姿を披露している。

「オシャレだし彼氏すぎ」「一緒にイルミデートに行った記憶捏造された」「冬質感のボムギュ最高」などのコメントのほか、「見たことある景色でアツい」「ボムギュ立川は地元すぎて」「昨日も通った場所をボムギュが歩いていたんなんて！」と立川での撮影に驚くファンの声も多く寄せられていた。

■TXT、冬の装いで東京ドームシティの点灯式に登場

なお、グループの日本公式Xには、11月17日にメンバー揃って参加した「TOKYO SNOW DOMECITY 点灯式」の動画と記念ショットが公開。動画では全員でカウントダウンし、「じゃーん！」というボムギュの掛け声とともにボタンを押してツリーが点灯。ファンからは「ツリーもトゥバちゃんたちも輝いてる」「みんなでカウントダウンしてるのかわいい」などの声が寄せられている。

■写真：TXT埼玉公演、アンコールでのほっかむり＆猫バックのボムギュ（3枚目）

■写真：美しさに圧倒される、冬質感のボムギュ（TXT）