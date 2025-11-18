Snow Man公式TikTokで、佐久間大介＆宮舘涼太がユニット曲「地球してるぜ」を踊る動画が公開。本曲はニューアルバム『音故知新』の初回盤BのBlu-Ray・DVDにMVが、通常盤に音源が収録されている。

【動画】佐久間大介と宮舘涼太が大きなハートの中でラブリーダンスなど①②

■ハートや衣装を彩るふたりのメンカラにも注目

ふたりは佐久間のメンバーカラー＝ピンクと宮舘のメンバーカラ＝赤のフチで半分ずつ彩られたハートのフレームに収まりながらダンス。

金色の刺繍やフリンジで彩られ、裏地やステッチにはピンク（佐久間）と赤（宮舘）のメンカラも取り入れたロングジャケットに、白パンツ＆白のとんがりブーツを合わせたゴージャスな衣装も目を引く。

金色に輝くマイクスタンドの前に立ち踊るふたり。「イエー！」と拳を突き上げるところから、マイクスタンドに手のひらを積み重ねていくような振りや、両手を前に差し出すように伸ばす仕草、にっこり両手を合わせるなど、キャッチーなダンスを披露。

「フッフー！」「ウォウウォウウォウ」など、参加できそうな掛け声だけではなく、振りも真似しやすそうな楽しい楽曲となっている。

「ハートのなかにいるだてさくキュート」「貴族な衣装がかわいい」「中毒性ある」などといった声が続々と到着。

Snow Manは11月15・16日の大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）を皮切りにライブツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』で全国を回っている最中でもあるため、「ツアーが楽しみ」「ライブで一緒に踊りたい」といった声も続々と届いている。

なお、佐久間＆宮舘と、振り付けを担当したKABA.ちゃんが一緒にダンスするコラボ動画も公開されている。

■貴族のようなキラキラ衣装の「地球してるぜ」ハートのなかのダンス

■佐久間・宮舘・KABA.ちゃんの「地球してるぜ」ダンス