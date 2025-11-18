ららテラス北綾瀬で「東京メトロ×STREET FIGHTER 6スタンプラリー」開催
ららテラス北綾瀬は11月17日から、「東京メトロ×STREET FIGHTER 6スタンプラリー」と題し、千代田線車両とSTREET FIGHTER 6のキャラクターのコラボスタンプラリーを開始した。期間は12月14日まで。
東京メトロ×STREET FIGHTER 6スタンプラリー
期間中、館内に設置している4種類のスタンプを集め、その台紙を対象店舗で提示すると、特典を受けることができる。スタンプは、千代田線を走る電車とストリートファイターのコラボスタンプで、1階サミットストアエントランス、2階フードコート、3階エレベーターホール、4階PLAZA CAPCOM店内に設置している。
メトポICタッチキャンペーンも同時開催する。メトポに登録したPASMOのチャージ残高で東京メトロ千代田線「北綾瀬駅」にて降車し、ららテラス北綾瀬館内にある専用端末機にタッチすると、メトポ200ポイントを獲得できる。
メトポICタッチキャンペーン
東京メトロ×STREET FIGHTER 6スタンプラリー
期間中、館内に設置している4種類のスタンプを集め、その台紙を対象店舗で提示すると、特典を受けることができる。スタンプは、千代田線を走る電車とストリートファイターのコラボスタンプで、1階サミットストアエントランス、2階フードコート、3階エレベーターホール、4階PLAZA CAPCOM店内に設置している。
メトポICタッチキャンペーンも同時開催する。メトポに登録したPASMOのチャージ残高で東京メトロ千代田線「北綾瀬駅」にて降車し、ららテラス北綾瀬館内にある専用端末機にタッチすると、メトポ200ポイントを獲得できる。
メトポICタッチキャンペーン