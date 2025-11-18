ÀÖÀ¾¿Î¡¦¾®·ª½Ü¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¤¬À²Å·¤Î²¼ÊÂ¤ó¤À¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ä¥Ï¥Ã¥È¤Î¤µ¤ï¤ä¤«Æü¤è¤±¥ë¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¡ª¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¥ª¥·¥ã¥ì¡×¤ÎÀ¼
ÀÖÀ¾¿Î¡¢¾®·ª½Ü¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¤È¤Î¹ë²Ú¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢ÈþÍÆ»Õ¤Î¹âÌÚÂöÌé¤¬Instagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÀÖÀ¾¿Î¡¦¾®·ª½Ü¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¤¬À²Å·¤Î²¼ÊÂ¤ó¤À¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¢£Netflix¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿ÈþÍÆ»Õ¤¬¸ø³«
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤Î¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¡¢¹õ¤¤¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤¿¾®·ª¤È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡õ¥Ï¥Ã¥È¤ÇÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤¿ÀÖÀ¾¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¹âÌÚ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¼êÂÞ¤ò¤·¤¿Æ£¿¹¤¬¿Íº¹¤·»Ø¤ò¤¢¤²¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à¹ë²Ú4¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¹âÌÚ¤Ï¡Ö¸æ»°Êý¤È¤â¤¤¤Ä¤â¤Ê¤Ë¤«¤È³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö#¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Î¥´¡×¡Ö#Âº·É¤·¤Æ¤ë¿Í¤ÎÈ±¤òÀÚ¤ëÈþÍÆ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö#¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¡ª¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¹âÌÚ¤µ¤ó¤³¤½Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¹âÌÚ¤ÏÀ¤³¦ÇÛ¿®Ãæ¤ÎNetflix¥·¥êー¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾®·ª¤ÈÀÖÀ¾¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤â¥Ý¥¹¥È¤·¡Ö¤Þ¤¿Ì´¤¬°ì¤Ä³ð¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£