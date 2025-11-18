城咲仁、妻・加島ちかえと「今年初めての旅行」へ 夫婦で温泉旅館満喫「次は3人で」「仲の良い御夫婦でステキ」
元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。妻で第1子妊娠中のタレント・加島ちかえ（36）と“今年初めての夫婦旅行”を報告した。
【写真多数】「仲の良い御夫婦でステキ」幸せあふれる温泉旅行の写真を披露した城咲仁＆加島ちかえ夫妻
城咲は「ジンチカ夫婦は皆様のお陰で今年も大変スケジュールもりもりで過ごしております そんな中ベイビーを授かりながら少しだけ時間ができたので 先月夫婦で今年初めての旅行へ 妻がずっと行きたかった温泉旅館 美味しい食事をしながらこれからのことなどゆっくり語らいながら過ごせました」などと報告し、夫婦の時間を満喫するさまざまな2ショット写真をアップした。
この投稿にファンからは「良いな〜♪次は3人で来れると良いですね」「仲の良い御夫婦でステキ」「ちかさんお腹が目立ってきましたね お身体にご自愛くださいね」「いつ見ても美男美女ですね」「仁くん、だんだん、優しいパパの表情になってきましたね！」などのコメントが寄せられている。
城咲と加島は2021年に結婚。今年9月に双方のインスタを通じて、加島が第1子を妊娠したことを発表していた。
