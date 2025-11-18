大阪府堺市にある世界遺産「百舌鳥（もず）・古市古墳群」の大山（だいせん）古墳（仁徳天皇陵古墳）を空から眺める観光気球が、運行開始から１か月余りたち、搭乗者は１万人近くに上っている。

古墳群の魅力を広くＰＲしようと、地元飲食店が気球にちなんだ新たなメニューを開発するなど、期待が膨らんでいる。（福永正樹）

間もなく１万人

気球は、大山古墳近くの大仙公園に市が整備した発着場から飛ぶ。地上とケーブルでつながれており、上空約１００メートルから１５分程度、百舌鳥古墳群を構成する大小の古墳が眼下に一望できる。

古墳は、１６００年以上前に造られた権力者の墓で、当時は１００基以上あったとされ、現在も４４基が残る。中でも、大山古墳は国内最大の前方後円墳で、世界三大墳墓の一つにも数えられる。築造された５世紀は、海岸線がすぐ近くにあり、古墳の築造には、大阪湾を訪れた渡来人たちに、日本の権力者の力を誇示する狙いがあったとされる。

気球の運行が始まったのは１０月７日。当初は同月４日から運行を開始する予定だったが、悪天候のため延期されていた。７日は快晴ということもあり、運行開始前から長蛇の列ができた。

風や雨などの影響で稼働できた日数は７割超で、１１月１７日までに３３日間運行し、計９７１６人が利用したという。

１４日に兵庫県宝塚市から友人と訪れた女性（８４）は「歴史が好きでずっと乗りたいと楽しみにしていた。仁徳天皇陵以外にもいろんな古墳があり、びっくりした。肉眼で見られて大満足です」と笑顔を見せた。

気球や古墳にちなんだカレーやパン

周辺の飲食店は、気球や古墳にちなんだメニューを打ち出している。

名物の「古墳カレー」を提供するＪＲ百舌鳥駅近くの「お食事処 花茶碗（ちゃわん）」では、運行開始に合わせ、気球カレー（税込み１８００円）を考案した。前方後円墳の「鍵穴」の形をしたご飯の周りにブロッコリーで森を表現し、気球に見立てたゆで卵をあしらった。

１２日に来店した堺市北区の介護施設職員の男性（６３）は「上空から３６０度の絶景を見たばかり。カレーの中に三種の神器などにちなんだ具が入っていて、宝探しをしているようで楽しかったし、おいしかった」と興奮気味に話した。

仁徳天皇は、民の暮らしの貧しさを察し、税を３年間免除したとも言われ、店主の中屋麗子さん（７８）は「気球に乗り、古（いにしえ）の先人たちに思いをはせ、より多くの人に古代のロマンを感じてほしい」と話している。

ＪＲ三国ヶ丘駅近くのレストラン「こ・ふんカフェ」では気球のチケットを提示した客に無料でドリンクを提供するサービスを実施。店長の越尾浩行さん（５７）は「古墳周辺を散策し、気球だけでなく町歩きも楽しんでもらいたい」と話していた。

大仙公園内のカフェ「いころばカフェテラス」は、「地元の盛り上げに一役買いたい」と気球をかたどった「気球パン」を開発した。チョコカスタード入りなど２種類あり、気球のように大きく膨らむ期待を表現。気球に乗りに来た観光客から「甘くてふわふわしている」「かわいい」と好評を得ているという。

店長の前田翔也さん（３０）は「公園には日本庭園や茶室もあり、バーベキューも楽しめる。気球を入り口に公園の魅力を満喫してほしい」と話している。