スピードワゴン井戸田の美人妻、夫が「綺麗に完食」した手作り朝食公開「朝から豪華すぎる」「品数多くてすごい」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/11/18】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が11月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。井戸田のために作った豪華な朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】スピワ井戸田の33歳妻「旅館レベル」小皿ズラリの豪華朝食
蜂谷は「師匠の朝ごはん」と題して、白米と味噌汁のほか、小皿が5品並んだ和食の朝食を公開。「昨日、今日用に色々作り置き作ってたけど昨日も今日も夜ご飯いらない日だったので朝ごはんが豪華に」なったと明かした。続く投稿では、井戸田が完食した後の食器の写真とともに、「綺麗に完食 ありがとう」とメッセージを添えている。
この投稿に、ファンからは「朝から豪華すぎる」「品数多くてすごい」「旦那さん幸せ者」「料理上手で尊敬」「旅館レベル」「美味しそうで羨ましい」「仲良し夫婦で微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スピワ井戸田の33歳妻「旅館レベル」小皿ズラリの豪華朝食
◆蜂谷晏海、夫が「綺麗に完食」した朝食を公開
蜂谷は「師匠の朝ごはん」と題して、白米と味噌汁のほか、小皿が5品並んだ和食の朝食を公開。「昨日、今日用に色々作り置き作ってたけど昨日も今日も夜ご飯いらない日だったので朝ごはんが豪華に」なったと明かした。続く投稿では、井戸田が完食した後の食器の写真とともに、「綺麗に完食 ありがとう」とメッセージを添えている。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「朝から豪華すぎる」「品数多くてすごい」「旦那さん幸せ者」「料理上手で尊敬」「旅館レベル」「美味しそうで羨ましい」「仲良し夫婦で微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】