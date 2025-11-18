ジャック・マクグラス氏がインスタグラムで公開

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は2年連続でワールドシリーズ（WS）を制し、3年連続4度目のMVPを受賞するなど充実のシーズンを送った。米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」などでドキュメンタリー映像の編集を担当するジャック・マクグラス氏によって、大谷の最新秘蔵表情が公開された。

マクグラス氏は日本時間18日、「ブルースチールMVP。ワールドシリーズのバックステージのエピソードは木曜日に配信される」として、インスタグラムに大谷の動画を公開した。

計12本。笑顔から一転、真顔になったり、カメラをにらみつけたり、右眉を釣りあげて変顔を浮かべたり、突然カメラにカットインしたり……。大谷の表情が見事に“十二変化”していた。

WSやMVP発表も終了し、大谷の露出が減ってきたタイミングでの秘蔵映像。ファンからも歓喜の声が相次いだ。

「あなたが私にどれほどの喜びをもたらしてくれているか分からないと思う。彼（大谷）のお茶目さが輝く瞬間はなかなか見られないから。とっても良く捉えているわ！」

「ショウヘイがこういう顔をするだけのリール集を作るのも良いかもね（笑）」

「最高！ 彼の真の顔が一番！」

大谷は今季、自己最多の55本塁打に加えて投手復帰も果たした。MVPの他、最も活躍した指名打者（DH）に贈られる「エドガー・マルティネス賞」、最も優れた打者に贈られる「ハンク・アーロン賞」も獲得。DHで「オールMLB」のファーストチームにも名を連ねた。



（THE ANSWER編集部）