USJとの絆を語る！ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』辻本良三氏 囲み取材

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で2025年11月19日より開催される『ユニバーサル・クールジャパン2025』のフィナーレ、『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』

「モンスターハンター」シリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』の世界観を再現したレストランの開催に先駆け、カプコンの「モンスターハンター」シリーズプロデューサーである辻本良三氏が囲み取材に応じました。

辻本氏は、コラボレーションの経緯や、ゲームの「食」に込めたテーマ、そしてUSJとのパートナーシップについて語りました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』辻本良三氏 囲み取材

開催期間：2025年11月19日（水）〜2026年5月17日（日）

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ジュラシック・パーク「ロストワールド・レストラン」

『モンスターハンターワイルズ』の作品世界を再現したレストラン「モリバーの宴」

その開催に先立ち、ひと足先にレストランで「モリバーの宴」の料理を試食した辻本氏は、そのクオリティに太鼓判を押しました。

「すごく豪華なメニューで、ゲームの中でも料理は出てくるんですが、それをイメージして見事に再現していただいているなと思いました」

とコメント。

さらに、

「ボリュームもかなりあります。

USJさんは（パークが広くて）皆さん結構歩くと思うので、これを食べて“ハンターみたいなパワー”をもらえたな、と思っていただけたら」

と、ハンターの“食体験”とパーク体験の親和性に期待を寄せました。

コラボの決め手は新キャラクター「モリバー」への着眼点

今回のコラボレーションは、『モンスターハンターワイルズ』に登場する新キャラクターである獣人族「モリバー」たちの宴がテーマです。

この着眼点こそが、コラボ実現の決め手になったと辻本氏は明かします。

「（USJ側に）すごく『モンハン』が好きなスタッフさんがいらっしゃって。

（『ワイルズ』の）新しいキャラクターである『モリバー』にスポットを当てて、『モリバーの宴』を再現しませんか、と（USJ側から）アイデアをもらえると思っていなかった」

と、驚きを語りました。

「僕もスタッフも、新しいキャラクターにスポットを当ててくれたことがすごく嬉しくて。

それだけ『モンハン』を理解していただいているということで、『ぜひやりましょう』とすぐにお返事しました」と、深い信頼関係がうかがえるエピソードを披露しました。

『ワイルズ』の食の裏テーマと絶賛の「チーズ」

プレスから「試食したメニューの中で特に気に入ったものは？」と聞かれた辻本氏は、笑顔で「チーズ」を挙げました。

（「モンスターハンターワイルズ×限定コースターセット」に含まれる「クナファチーズをインスパイアしたとろ〜りトッピング」）

辻本氏は「『ワイルズ』のゲーム中で、チーズが名産品として出てくるんです。

今回それも入れていただいていて、かなりトロっとしたチーズなんですけど、ゲーム中のチーズもすごくトロっとしているのをしっかり再現いただいている」

と絶賛。

ゲームの世界観との強いリンクを感じている様子でした。

また、『ワイルズ』の食のテーマについては、「“素朴だけど美味しそうな料理”というのがすごくテーマとしてあって。

素材を活かした料理が多いんですけど、先ほどのチーズのように、ものすごく美味しそうに見えるとか、感じてもらえる、というのが（『ワイルズ』の）食の裏テーマみたいなところであったりします」と、ゲームデザインのこだわりを披露しました。

カプコンとUSJのコラボレーションは10年以上に及びます。

辻本氏は

「カプコンも本社は大阪にありますし、USJさんも大阪。

お互い大阪の会社で、関西を盛り上げたいという気持ちがすごく強かった」

と、長年のタッグの原点を振り返りました。

直近の「XRウォーク」に至っては、「あれはもう、かなり我々も（話し合いに）入って、共同で開発させてもらったぐらいのレベル」だったと明かし、「お互いがお互いを理解できているからこそ実現できること。

すごくいい関係だと思っています」

と、強いパートナーシップを強調しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』辻本良三氏 囲み取材の紹介でした。

レストランのメニューなどはこちらで紹介しています

©CAPCOM

