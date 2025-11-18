USJとの絆を語る！ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』辻本良三氏 囲み取材
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で2025年11月19日より開催される『ユニバーサル・クールジャパン2025』のフィナーレ、『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』
「モンスターハンター」シリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』の世界観を再現したレストランの開催に先駆け、カプコンの「モンスターハンター」シリーズプロデューサーである辻本良三氏が囲み取材に応じました。
辻本氏は、コラボレーションの経緯や、ゲームの「食」に込めたテーマ、そしてUSJとのパートナーシップについて語りました。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』辻本良三氏 囲み取材
開催期間：2025年11月19日（水）〜2026年5月17日（日）
開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ジュラシック・パーク「ロストワールド・レストラン」
『モンスターハンターワイルズ』の作品世界を再現したレストラン「モリバーの宴」
その開催に先立ち、ひと足先にレストランで「モリバーの宴」の料理を試食した辻本氏は、そのクオリティに太鼓判を押しました。
「すごく豪華なメニューで、ゲームの中でも料理は出てくるんですが、それをイメージして見事に再現していただいているなと思いました」
とコメント。
さらに、
「ボリュームもかなりあります。
USJさんは（パークが広くて）皆さん結構歩くと思うので、これを食べて“ハンターみたいなパワー”をもらえたな、と思っていただけたら」
と、ハンターの“食体験”とパーク体験の親和性に期待を寄せました。
コラボの決め手は新キャラクター「モリバー」への着眼点
今回のコラボレーションは、『モンスターハンターワイルズ』に登場する新キャラクターである獣人族「モリバー」たちの宴がテーマです。
この着眼点こそが、コラボ実現の決め手になったと辻本氏は明かします。
「（USJ側に）すごく『モンハン』が好きなスタッフさんがいらっしゃって。
（『ワイルズ』の）新しいキャラクターである『モリバー』にスポットを当てて、『モリバーの宴』を再現しませんか、と（USJ側から）アイデアをもらえると思っていなかった」
と、驚きを語りました。
「僕もスタッフも、新しいキャラクターにスポットを当ててくれたことがすごく嬉しくて。
それだけ『モンハン』を理解していただいているということで、『ぜひやりましょう』とすぐにお返事しました」と、深い信頼関係がうかがえるエピソードを披露しました。
『ワイルズ』の食の裏テーマと絶賛の「チーズ」
プレスから「試食したメニューの中で特に気に入ったものは？」と聞かれた辻本氏は、笑顔で「チーズ」を挙げました。
（「モンスターハンターワイルズ×限定コースターセット」に含まれる「クナファチーズをインスパイアしたとろ〜りトッピング」）
辻本氏は「『ワイルズ』のゲーム中で、チーズが名産品として出てくるんです。
今回それも入れていただいていて、かなりトロっとしたチーズなんですけど、ゲーム中のチーズもすごくトロっとしているのをしっかり再現いただいている」
と絶賛。
ゲームの世界観との強いリンクを感じている様子でした。
また、『ワイルズ』の食のテーマについては、「“素朴だけど美味しそうな料理”というのがすごくテーマとしてあって。
素材を活かした料理が多いんですけど、先ほどのチーズのように、ものすごく美味しそうに見えるとか、感じてもらえる、というのが（『ワイルズ』の）食の裏テーマみたいなところであったりします」と、ゲームデザインのこだわりを披露しました。
カプコンとUSJのコラボレーションは10年以上に及びます。
辻本氏は
「カプコンも本社は大阪にありますし、USJさんも大阪。
お互い大阪の会社で、関西を盛り上げたいという気持ちがすごく強かった」
と、長年のタッグの原点を振り返りました。
直近の「XRウォーク」に至っては、「あれはもう、かなり我々も（話し合いに）入って、共同で開発させてもらったぐらいのレベル」だったと明かし、「お互いがお互いを理解できているからこそ実現できること。
すごくいい関係だと思っています」
と、強いパートナーシップを強調しました。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』辻本良三氏 囲み取材の紹介でした。
続きを見る
レストランのメニューなどはこちらで紹介しています
©CAPCOM
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post USJとの絆を語る！ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』辻本良三氏 囲み取材 appeared first on Dtimes.