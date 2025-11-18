秋信守（チュ・シンス）SSGランダース球団オーナー補佐役（43）が韓国人では初めて米プロ野球メジャーリーグ（MLB）殿堂入り候補に名を連ねた。韓国人がMLBの殿堂入り候補になったのは秋信守が初めて。

全米野球記者協会（BBWAA）は18日（日本時間）、 2026年の殿堂入り新候補12人と従来の候補15人を公開した。

秋信守はコール・ハメルズ、ライアン・ブラウン、マット・ケンプ、ハウイ・ケンドリック、ダニエル・マーフィー、リック・ポーセロ、エドウィン・エンカーナシオン、アレックス・ゴードン、ハンター・ペンス、ニック・マーケーキス、ジオ・ゴンザレスと共に新規で候補になった。

秋信守は釜山（プサン）高を卒業した2001年に米国に渡った後、厳しいマイナーリーグ生活を乗り越え、2005年にシアトル・マリナーズでメジャーデビューを果たした。その後、2020年までメジャー通算1652試合に出場して打率2割7分5厘（6087打数1671安打）、218本塁打、782打点、157盗塁、出塁率0．377をマークした。秋信守は3シーズンで20本塁打−20盗塁を達成し、2018年にはテキサス・レンジャーズで球団記録となる52試合連続出塁をマークした。秋信守の出場試合、安打、本塁打、打点、盗塁はすべて韓国人メジャーリーガーの最多記録。

秋信守は2021年にKBO（韓国プロ野球）リーグのSSGランダースと契約して4シーズンをKBOリーグで過ごし、10月30日のキウム・ヒーローズとのホーム試合を最後に現役を引退した。KBOリーグ4シーズンの通算記録は打率2割6分3厘、396安打、54本塁打、205打点、51盗塁。

MLB殿堂入り候補は10シーズン以上活躍した選手のうち米プロ野球で過去5年以上プレーしていない選手に資格を与える。BBWAAは最近、資格を持つ対象者の中から候補を選別し、秋信守を含めた。

1994年から2010年までアジア選手最多の124勝（98敗）をマークした朴賛浩（パク・チャンホ、52）は2016年に殿堂入り候補に選ばれなかった。韓国人で初めてワールドシリーズ優勝を果たした金炳賢（キム・ビョンヒョン）も候補に入らなかった。

秋信守はアジア選手では4人目の殿堂入り候補となる。これまで野茂英雄、松井秀喜、イチローが候補に選ばれた。このうちイチローが1月に発表された投票で得票率99．75％で殿堂入りした。

殿堂入りはBBWAA所属で10年以上の経歴を持つ記者の投票で75％以上の支持を受けてこそ可能だ。候補に一度入れば資格が10年間維持され、毎年殿堂入りに挑戦できる。しかし得票率が5％未満なら翌年、候補資格を喪失する。野茂は得票1．1％、松井は0．9％で最初の投票で資格を失った。

投票の結果は来年1月21日に発表される。75％以上を得票した選手は来年7月27日に公式的に殿堂入りする。