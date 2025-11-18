堺正章 to MAGNETS、原田知世、LOVE PSYCHEDELICOが新たに登場 NHK『The Covers』ビートルズ特集の追加ラインナップ発表
NHKの音楽番組『The Covers』の特集放送『ザ・ビートルズ ナイトII』が、20日午後10時より放送される。放送直前となる今回、新たに参加アーティストと歌唱楽曲が追加発表され、番組で披露されるカバーの全貌が明らかになった。
【番組カット】『ザ・ビートルズ ナイトII』出演者たちの熱いステージやトーク写真がたっぷり！
1962年のデビュー以降、世界中で愛され続けるザ・ビートルズ。今年は解散から55年、来年は初来日から60年という節目にあたる。21日には軌跡を辿る新作『ザ・ビートルズ・アンソロジー』も発売されるなかで放送される同企画では、世代やジャンルを超えた多彩なアーティストたちがビートルズの名曲をカバーし、ビートルズ愛を語る。
MCはビートルズの音楽に精通するリリー・フランキーと、ビートルズの音楽を愛する上白石萌歌、語りは堂本光一が担当する。「カバーズ・ゲスト」として登場するのは、岡村靖幸と斉藤和義によるユニット・岡村和義、スターダスト☆レビュー、GLIM SPANKY。さらに今回、新たに3組が加わった。
堺正章とミッキー吉野（ゴダイゴ）、シシド・カフカによるユニット・堺正章 to MAGNETSが、シャウト感あふれる「ツイスト・アンド・シャウト」を披露。原田知世が、ジョージ・ハリスン作詞作曲による人気曲「ヒア・カムズ・ザ・サン」をカバー。LOVE PSYCHEDELICOは、2人ならではのアレンジで「ヘルプ！」を届ける。
一方、岡村和義は「カム・トゥゲザー」、スターダスト☆レビューは「オー！ダーリン」、GLIM SPANKYは「レット・イット・ビー」を、それぞれの個性を活かしたバンドアレンジでパフォーマンスする。
また、トークゲストとして俳優の齋藤飛鳥が出演。1998年生まれでUKロックを愛する齋藤が、自身にとってのビートルズの魅力や、お気に入りの楽曲について語る。
番組はNHK総合に加え、NHK ONE（新・NHKプラス）でも同時配信・1週間の見逃し配信が実施される。
■放送予定
11月20日（木）後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
※NHK ONE（新・NHKプラス）同時配信・見逃し配信あり（1週間）
【MC】リリー・フランキー、上白石萌歌
【語り】堂本光一
【カバーズ・ゲスト】岡村和義（岡村靖幸×斉藤和義）、GLIM SPANKY、スターダスト☆レビュー、堺正章 to MAGNETS、LOVE PSYCHEDELICO、原田知世
【トークゲスト】齋藤飛鳥
■ザ・ビートルズ名曲カバー
・岡村和義「カム・トゥゲザー」
・スターダスト☆レビュー「オー！ダーリン」
・GLIM SPANKY「レット・イット・ビー」
・堺正章 to MAGNETS「ツイスト・アンド・シャウト」
・LOVE PSYCHEDELICO「ヘルプ！」
・原田知世「ヒア・カムズ・ザ・サン」
