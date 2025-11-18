減量の見取り図・盛山晋太郎、ダイエット後の“腹筋”生披露「脂汗が…」
お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）が18日、都内で開かれた『蟹取県ウェルカニキャンペーン発表会』に登場。今年20キロの減量に成功した盛山は、ダイエットゴの“腹筋”を生披露した。
【動画】見取り図・盛山晋太郎、ボディメイク後の次なる目標は”棚橋弘至”
盛山は、鳥取県産カニのPRキャラクターに就任し、ボディメイクした姿を披露。司会者の「オープン」という掛け声とともに腹部を見せたが、体型は引き締まっておらず。同席した鳥取県の平井伸治知事は「腹筋というよりはぷっくり。脂がのっていました」と苦笑いだった。
盛山は「脂汗が止まらない。私は何をしているんですか」と戸惑っている様子だった。盛山は雑誌の企画で、104.5キロから85.1キロの減量に成功していた。「ダイエットはしたけど、腹筋は割れていないんですよ」と言明していた。
鳥取県は、カニの水揚げ量や消費量が日本一で「5つのカニ日本一」を売り込んでいる。「鳥取県＝カニ」のイメージをさらに定着させるため、2014年に県名を“蟹取県”としてPRし、毎年「蟹取県ウェルカニキャンペーン」を実施している。
今年度は、お笑いコンビ・見取り図を蟹取県「蟹取りズ」として迎え、鳥取県の冬の魅力をPRする。
