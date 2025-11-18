【福袋2026】サンマルクカフェ、「チョコクロ」をモチーフのおトクな福袋が登場 チャーム付きタンブラー＆刺繍ポーチ入り
サンマルクカフェは、看板商品「チョコクロ」をモチーフにしたタンブラーやポーチなどのオリジナルアイテムや、定番商品をおトクに楽しめる福袋全4種を12月26日より販売する。
【写真】チョコクロ“だらけ”の『チョコクロBOX福袋』
今年のサンマルクカフェの福袋は、オリジナルアイテムが入った「サンマルクカフェ福袋」、看板商品であるチョコクロがおトクに楽しめる「チョコクロBOX福袋」「チョコクロチケット福袋」、定番商品「ゆず茶」の瓶が入った「オリジナルゆず茶福袋」の全4種を展開。
最大の目玉商品「サンマルクカフェ福袋」は、ふたにチョコクロチャームが付いた「チョコクロチャーム付きタンブラー」やサガラ刺しゅうでもこもことした質感のチョコクロがあしらわれた「チョコクロ刺繍ポーチ」、サンマルクカフェで使用できるスペシャルチケット12枚（1枚500円相当、計6000円相当）がオリジナル巾着に入った豪華な福袋。さらに、ランダムでホログラム入り特別仕様のラッキーチケット（500円相当）が1枚入っており、新年の運試しも楽しめる。
また、「チョコクロチャーム付きタンブラー」はロゴが全2色、「チョコクロ刺繍ポーチ」は全5色展開で、どの色が入っているかはお楽しみ。
そのほか、毎年好評の「チョコクロBOX」や「ゆず茶」が楽しめる福袋に加え、今年はチョコクロが1個ずつ引き換えられるチケットが5枚入った「チョコクロチケット福袋」が初登場。また、すべての福袋に入っている「スペシャルチケット」は、今年からパン商品やセットなどサンマルクカフェの全商品に利用できるほか、有効期限も5月末までとより使いやすいチケットになっている。
■詳細（価格は全て税込）
『サンマルクカフェ福袋』5000円
サンマルクカフェ看板商品のチョコクロをモチーフとしたオリジナルグッズ入り福袋。「チョコクロチャーム付きタンブラー」はミニサイズのチョコクロチャームが付いた、使いやすく持ち運びやすい300ミリリットルの保温、保冷も可能なアイテム。「チョコクロ刺繍ポーチ」はかわいらしいサガラ刺繍のチョコクロが中央に置かれたデザインで、ふんわりとした触り心地が特徴的。タグには「CHOCOCRO」の文字が書かれており、まさにサンマルクカフェらしいオリジナルポーチ。
「チョコクロチャーム付きタンブラー」はロゴ部分がオレンジ、ブラウンの全2色展開、「チョコクロ刺繍ポーチ」は、オレンジ、ブルー、グレー、レッド、グリーンの全5色展開で、どの色になるかは購入してからのお楽しみ。サンマルクカフェで使用できるスペシャルチケット12枚（1枚500円相当、計6000円相当）とともにオリジナル巾着に入っている。
『チョコクロBOX福袋』2000円
人気商品チョコクロ5個入りBOXとサンマルクカフェで使えるスペシャルチケットが入った定番福袋。チョコクロBOX１箱分おトク。
『チョコクロチケット福袋』2000円
人気商品のチョコクロ１個と引換えができるチョコクロチケット5枚とサンマルクカフェで使えるスペシャルチケットが入った、チョコクロ5個分がおトクな福袋。
『オリジナルゆず茶福袋』3000円
定番ドリンクとして長年愛されるサンマルクカフェのゆず茶を自宅でも楽しめる、ゆず茶の瓶とスペシャルチケットが入ったおトクな福袋。
