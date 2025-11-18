前菜からデザートまでスヌーピーと仲間たちが楽しめる！タオル美術館「SNOOPY HAPPINESS CHRISTMAS DINNER」

愛媛県今治市のタオル美術館にあるレストラン「王府井(ワン・フー・チン)」にて、2025年12月1日(月)から12月25日(木)まで「SNOOPY HAPPINESS CHRISTMAS DINNER」が提供されます。

PEANUTSコミック誕生75周年を記念した、この時期だけの特別なクリスマスディナーです。

タオル美術館「SNOOPY HAPPINESS CHRISTMAS DINNER」

提供期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)

提供時間：17:00〜20:30(ラストオーダー20:00)

予約期間：2025年11月10日(月)9:30〜2025年12月23日(火)18:00まで

予約方法：電話 0898-56-1515(10:00〜18:00)

場所：タオル美術館内 レストラン「王府井(ワン・フー・チン)」

価格：8,000円(税込)

現在、特別展「SNOOPY Hug Your Happiness〜スヌーピーしあわせつむぐ展〜」を開催中のタオル美術館。

館内のレストラン「王府井」では、前菜からデザートまでスヌーピーと仲間たちのデザインがあしらわれた、スペシャルなクリスマスディナーが登場します。

メニュー詳細

メニューは、エビチリの1口タルトなどが楽しめる「スペシャル前菜」からスタート。

チャーリー・ブラウンの服の色をイメージした濃厚な「かぼちゃのフカヒレスープ」、イセエビのスチーム、あつあつの中華風シーフードグラタンと続きます。

メインの「ビーフステーキXO醤ソース」には、可愛いスヌーピーのマッシュポテトが添えられています。

デザートは、ストロベリーまたはチョコレートのソースが選べる「チョコクッキーチーズケーキ」です。

SNOOPY Happiness Night

開催期間：2025年11月1日(土)〜2026年1月31日(土)

レストランに隣接するガーデンでは、イルミネーションイベント「SNOOPY Happiness Night」も開催中です。

約45万球のイルミネーションや3Dプロジェクションマッピングで、スヌーピーたちの世界観を楽しむことができます。

スヌーピーたちと過ごす、心温まる特別なクリスマスナイト！

タオル美術館で提供される「SNOOPY HAPPINESS CHRISTMAS DINNER」の紹介でした。

