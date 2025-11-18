睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』と日本最大のサウナ検索アプリ・Webサイト『サウナイキタイ』、さらに「湯乃泉 草加健康センター」による、コラボサウナ「草加睡眠健康センター」を期間限定開催！

“いい風呂の日”である2025年11月26日から期間限定で「湯乃泉 草加健康センター」が『Pokémon Sleep』一色に染まります☆

ポケモン『Pokémon Sleep・サウナイキタイ』コラボサウナ「草加睡眠健康センター」

開催期間： 2025年11月26日（水）〜12月17日（水）

場所：「湯乃泉 草加健康センター」（〒340-0046 埼玉県草加市北谷2丁目23-23）

睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』は、2025年7月20日でリリースから2周年！

そんな『Pokémon Sleep』が、日本最大のサウナ検索アプリ・Webサイト『サウナイキタイ』とともに、サウナでの“温活”と“睡眠”の関係を探る実証実験プロジェクト「サとス」を実施しています。

サウナと睡眠を応援するプロジェクト！ポケモン『Pokémon Sleep・サウナイキタイ』実証実験「サとス」 サウナと睡眠を応援するプロジェクト！ポケモン『Pokémon Sleep・サウナイキタイ』実証実験「サとス」 続きを見る

今回、そのプロジェクトの一環として、『Pokémon Sleep』と『サウナイキタイ』のタッグによる温浴施設コラボイベント「草加睡眠健康センター」が、期間限定で開催されます☆

ポケモン尽くしの「草加睡眠健康センター」

今回、サウナ愛好家に愛される「湯乃泉 草加健康センター」の館内と浴室およびサウナ室が、『Pokémon Sleep』一色に染まります！

期間中のサウナでは、『Pokémon Sleep』のフィールド「ワカクサ本島」と「シアンの砂浜」をイメージしたアロマを使用したオリジナルロウリュを実施。

また、受付で『Pokémon Sleep』のアプリ画面を提示すると、「サとス」オリジナルステッカーがもらえます☆

さらに、『サウナイキタイ』のアプリ画面を提示すると『サウナイキタイ』のステッカーもプレゼントされます！

※対象のロウリュ詳細情報は特設サイトより確認ください

サウナでの温浴と良い睡眠の関係

サウナでの”温活”と”睡眠”の関係を探る実証実験プロジェクト「サとス」

2025年8月19日（火）〜9月18日（木）の期間に、『Pokémon Sleep』とサウナユーザーの方に協力してもらい、アンケートを実施、『サウナイキタイ』への「サ活（サウナ活動）」の投稿、『Pokémon Sleep』の睡眠計測データの収集を通じて、サウナと睡眠の関係性を調査しました。

調査結果は“いい風呂の日”である、2025年11月26日（水）に発表されます。

そして、埼玉県の人気サウナ施設「湯乃泉 草加健康センター」が『草加“睡眠”健康センター』となって、人々の快適な睡眠をサポート！

開催期間は「サとス」調査結果発表日、および“いい風呂の日”こと2025年11月26日（水）〜12月17日（水）の期間限定となっています☆

『Pokémon Sleep』について

タイトル：『Pokémon Sleep』

販売価格：基本プレイ無料 ※アプリ内課金あり

販売：株式会社ポケモン

開発：株式会社SELECT BUTTON

対応OS：iOS／Android

ジャンル：睡眠ゲーム

プレイ人数：1人

対応言語：日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語・中国語（繁体字）

※本アプリの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です。

アプリストア：https://app.adjust.com/1rys7f6f

公式サイト：https://www.pokemonsleep.net

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

株式会社ポケモンについて

ポケモンのブランドマネジメントを目的として設立。

現在では、原点となる「ゲーム」をはじめとして、「カードゲーム」「TVアニメや映画などの映像作品」「グッズ」「タイアッププロモーション」「イベント」「直営店舗であるポケモンセンター」などを展開し、それらすべてをプロデュースしています。

サウナイキタイについて

サウナイキタイ iOS/Androidアプリ：https://sauna-ikitai.com/app/link

サウナイキタイ Webサイト：https://sauna-ikitai.com/

サウナ好きの4人がサウナで出会ってサウナで生まれた日本最大のサウナポータルサイト。

全国のサウナ施設から好みの条件でサウナを探せるサウナデータベース、サウナ体験を記録することができるサ活など、サウナが楽しくなるサービスを作っています。

サウナ好き4人が立ち上げた、日本最大のサウナ検索サービス。

全国14,000件以上の施設から、サウナ・水風呂の温度やロウリュ、外気浴、宿泊可否など100項目以上の条件で検索でき、地図や現在地からもサウナを探せます。

累計880万件を超えるサ活（サウナの記録）投稿や、サウナの魅力を伝えるマガジンなど、サウナをもっと楽しむための機能をアプリ・Webで提供しています。

温活と良い睡眠をポケモンたちと楽しむ、ユニークなコラボサウナ！

コラボサウナ「草加睡眠健康センター」は、「湯乃泉 草加健康センター」にて、2025年11月26日（水）から12月17日（水）までの開催です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 楽しく温活、良い睡眠へ！ポケモン『Pokémon Sleep・サウナイキタイ』コラボサウナ「草加睡眠健康センター」 appeared first on Dtimes.