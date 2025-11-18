15日に開幕した聴覚障害のあるアスリートの国際大会「デフリンピック」。100周年の記念すべき大会が史上初めて日本で開催され、12日間、21の競技で熱戦が繰り広げられる。注目選手の一人、卓球の川口功人（26、トヨタ自動車）は前回大会で団体銅メダルを獲得し、今大会でも活躍が期待されている。そんな川口には、「アスリート」「サラリーマン」、そして「映画俳優」と、さまざまな顔があった。

【写真を見る】「主役よりも演技がうまいとほめられた」ハリウッド映画にも出演のデフ卓球界のエース、目指すは悲願の金メダル【デフリンピック】

「フルタイム勤務」のデフアスリート

生まれつき聴覚に障害があり、補聴器をつけて生活している川口だが、ふだんはトヨタ自動車の会社員としてフルタイムで勤務。

仕事を終えると、会社の卓球部で健聴者と共に練習に励む。ただ、デフリンピックの試合は補聴器を外して行われるため、“音がない”中で戦わなければならない。卓球はボールがラケットに当たる音や台にバウンドする音が重要な競技。川口は音のない世界で「目で見て判断する力」を磨き、さまざまなボールに対応できるように訓練を続けている。その成果もあり、去年初めて日本チャンピオンに輝いた。

ハリウッド映画に出演！ティモシー・シャラメと共演

そんな川口にとんでもないオファーが舞い込んだ。耳が聞こえなくても頑張っている姿が目にとまり、アメリカ・ハリウッドから出演依頼がきたのだ。「監督からの最初の一言が“アイラブユー”だった。障害があるにもかかわらずスポーツに挑戦する姿を見て、ぜひ出てほしいと言われた」。日本でも来年3月公開予定の「マーティ・シュプリーム」。実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得たA24製作の映画で、主演を務めるのは人気・実力ともにトップクラスの若手俳優、ティモシー・シャラメ。川口はそのライバル役を演じている。「ジョークか分からないけど監督には“主役よりも演技がうまい”とほめられた」と嬉しそうに話した。

日本初開催のデフリンピック 目指すは金メダル

前回大会、男子団体で銅メダルを獲得した川口。今大会は全種目（混合ダブルス、ダブルス、シングルス、団体戦）に出場予定だ。「出るからには金メダルを目指しているが、耳が聞こえなくても頑張っている姿を見てもらって、感動や勇気を与えることが重要だと思う」と語り、自国開催の今大会に多くの人が足を運んでくれることを願った。

【デフ卓球日程＠東京体育館】

18日（火） 混合ダブルス

19日（水）男女ダブルス

20日（木）21日（金）男女シングルス

23日（土）24日（日）団体戦

※事前申し込み不要で無料で観戦可