タレントでボディビルダーの、横川尚隆さんが自身のインスタグラムを更新。

自身の肉体美を披露しました。



【写真を見る】【 横川尚隆 】 「オリンピアアマチュアまであと6日」 鍛え上げられた肉体美を披露



横川尚隆さんは「オリンピアアマチュアまであと6日」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、横川尚隆さんの見事に鍛え上げられた、肉体の様子が見て取れます。



続けて「クッキードーナッツパンケーキフレンチトーストチョコお菓子スイーツデザート小麦小麦小麦小麦小麦小麦」と、記しました。









この投稿にファンからは「またまた頑張ってください」・「横川くんがボディービルダーで一番好きだよ カッコいい♥」・「後ろ姿も筋肉の塊でカッコ良すぎ」・「小麦小麦小麦ってなるのめっちゃ共感」・「欲望が渦巻いてる 来週には食べられるよ」・「今以上の身体になると思うとワクワクします。」などの反響が寄せられています。





１１月１日、横川尚隆さんは、自身のインスタグラムに「FITNESS WORLD JAPAN」の「Japan Open 2025」の「Men's Bodybuilding - Open」で優勝した際の写真をアップ。





更に「3週間後のアマチュアオリンピアにむけてまた毎日を全力で生きます 応援してくれたみんなありがとねん みんな大好きよ 3週間後さらに進化した体絶対にみせるから楽しみにしてて！ すぐにin the gymだぜ」と、その意気込みを綴っていました。





【担当：芸能情報ステーション】