µÈÀ®Ì¾¹â¡ÖËÍ¤âÉ¬¤º¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¡È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡Ä¡×¡¡¡ÈÆ´¤ì¡ÉÉðÂº¤Î°úÂàÈ¯É½¡ÄÁÇÄ¾¤Ê¿´¶ÅÇÏª
¡¡ONE¥¢¥È¥àµé¥à¥¨¥¿¥¤½éÂå²¦¼Ô¤ÎµÈÀ®Ì¾¹â¡Ê24¡á¥¨¥¤¥ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖONE173¾¡ÍøÊó¹ðµ¼Ô²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÈÆ´¤ì¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ëK-1¸µ3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÇISKAÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ÉðÂº¡Êteam¡¡VASILEUS¡Ë¤ËÅÅ·â°úÂàÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤âÉ¬¤º¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡16Æü¤Î¡ÖONE173¡×¤Ç¤Ï¡¢ONE¥¢¥È¥àµé¥à¥¨¥¿¥¤½éÂå²¦ºÂ¤ò·ü¤±¤Æ¥Ì¥ó¥¹¥ê¥ó¡¦¥Á¥ç¡¼¡¦¥±¥Ã¥È¥¦¥£¥Ê¡¼¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿µÈÀ®¡£Æþ¾ì¤Ç¤Ï3·î¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤ÈÆ±¤¸¤¯¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç²ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï5RÄÌ¤·¤Æ¹â¤¤µ»½Ñ¤òÈäÏª¡£¥À¥¦¥ó¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍÍø¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ»î¹ç½ªÎ»¡£È½Äê3¡½0¤Ç¥¢¥È¥àµé¥à¥¨¥¿¥¤½éÂå²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÀ®¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡ÈÆ´¤ì¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ëÉðÂº¤¬ÅÅ·â°úÂà¤òÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬13¡Á14ºÐ¤Î»þ¤Ë¿·À¸K-1¤¬´úÍÈ¤²¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï²ñ¾ì¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉðÂº¤¬KO¾¡¤Á¤·¤Æ¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤ì¤Æ´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¤Þ¤À´Å¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÉðÂºÁª¼ê¤Î¸å¤í¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òº£¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉðÂºÁª¼ê¤¬°úÂà¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼¡¤ÎÀ¤Âå¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆüËÜÂç²ñ¤ÇÉðÂº¤ÈÂ·¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¼«¿È¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë±ï¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¤½¤Î¶¥µ»¤Î¾ÝÄ§¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÉðÂºÁª¼ê¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿ÌîÈÚ¤Î³ÊÆ®µ»¤è¤ê¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤Î³ÊÆ®µ»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢ËÍ¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î´¶¼Õ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤âÉ¬¤º¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È´¬¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¶Ã°Û¤Î40Ï¢¾¡¤ÇÈá´ê¤ÎONE¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÃæ¤Ëº¸ÌÜ¤Î²¼¤Ë¥¢¥¶¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¼ð¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥«¥¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤â¤Ã¤È¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£