「エモすぎ」TXT・ボムギュ、東京でのオフSHOTがまるでMV！夜の街で見せた“彼氏風ビジュアル”に反響【PHOTO】

TOMORROW X TOGETHERのボムギュが東京の夜の街に出没し、ファンを虜にした。

【写真】ボムギュ、“変装なし”夜の東京お散歩SHOT

ボムギュは11月17日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、東京・立川にあるGREEN SPRINGSを散歩するボムギュの姿が収められている。黒のレザージャケットに黒のインナー、デニムパンツを合わせたシックな装いで、赤い電話ボックスにもたれたり、手すりに寄りかかったりと、さまざまなポーズを披露している。

夜の街を彩るイルミネーションを背景にした写真では、まるでミュージックビデオのワンシーンのような胸がときめく雰囲気を放ち、視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「ビジュアルが完璧」「彼氏みたい」「立川にいたなんて」「聖地巡りしなきゃ」「エモすぎ」など、多くのコメントが寄せられている。

（写真＝ボムギュInstagram）

なお、ボムギュが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在、日本ドームツアーを開催中。同ツアーは11月15・16日の埼玉・ベルーナドーム公演で幕を開け、今後はバンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、東京ドーム、京セラドーム大阪と、来年2月まで公演を続ける予定だ。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。