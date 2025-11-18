言葉遣いに気を付ける6歳児→「“うんこ”は…」発想に5800いいね「感性面白すぎ」「かわいい」【ママリ】

言葉の「チクチク・ふわふわ」は硬さの問題ではなくて

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、はる。🦕9y+🦖6y(@haru_hint)さんの投稿です。チクチク言葉、ふわふわ言葉というものを耳にしたことがありませんか？相手を否定したり傷つけてしまう言葉を“チクチク言葉”、幸せな気持ちにさせる言葉は“ふわふわ言葉”といわれます。はるさんは6歳の息子さんから「うんちは…」と尋ねられ、タジタジに…。

チクチク言葉、ふわふわ言葉というものを耳にしたことがありませんか？相手を否定したり傷つけてしまう言葉を“チクチク言葉”、幸せな気持ちにさせる言葉は“ふわふわ言葉”といわれます。中には保育園や学校で学ぶ、というところもあるようですね。





2児の母・はる。🦕9y+🦖6y(@haru_hint)さんは、6歳の息子さんから『うんちはふわふわ言葉？』と尋ねられ、タジタジに…。お子さんの純粋な発想に思わずクスッとさせられる、温かいエピソードです。

保育園で「チクチク言葉とふわふわことば」のお勉強をした次男（6歳）。

「ママありがとう！だいすき！」っていっぱい言ってくれて、気持ちがふわふわポカポカ🫧



あったかい気持ちでおふとんに入ったら、



次男「…うんこはチクチク言葉だよね…」

私「え？まぁ…うん、そうだね…」

次男「じゃあ…うんちは…ふわふわ…？」



いや、硬さの話じゃないのよ😂

言われた相手の気持ちを考えるお勉強でして……



「( ˘ω˘)ｽﾔｧ…」

……ふわふわの寝顔で眠ってた。

うんこはチクチク言葉と考えた息子さん。「じゃあ…うんちは…ふわふわ…？」という純粋な疑問に、タジタジのはるさん。とはいえ「いや、硬さの話じゃないのよ」という鋭い突っ込みに思わず笑ってしまいました。硬さの問題ではなく、どちらにしても人に対して使う場合は“チクチク言葉”となりそうですね。



この投稿には「たしかにうんちだと少しふわふわに聞こえるw」「次男くんの純粋な発想に心が温かくなりますね❤️」といったコメントが寄せられていました。何気なく使い分けている言葉は他にもありそうですね。子どもの発想にほっこりさせられたエピソードでした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）