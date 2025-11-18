滝沢眞規子、久々に作った色鮮やかな弁当公開「栄養バランスが良い」「美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】モデルの滝沢眞規子が11月18日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳3児の母モデル「彩りが美しい」豪華手作り弁当
滝沢は「最近はランチに会食の予定が多かったみたいなので久しぶりのお弁当です」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。「＃タキマキ弁当」とハッシュタグを付けて、牛ごぼうや舞茸ご飯、がんもどきの煮物、紫芋のマッシュ、揚げ物、キャロットラペなどが並ぶ色鮮やかなお弁当を披露している。
この投稿には「彩りが美しい」「栄養バランスが良い」「真似したい」「丁寧な暮らしが伝わる」「お弁当が豪華」「タキマキ弁当楽しみ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
