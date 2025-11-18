氷川きよし、美容院ショット公開「髪色素敵」「サラサラで羨ましい」の声
【モデルプレス＝2025/11/18】歌手の氷川きよしが18日、自身のInstagramを更新。美容院でのヘアメンテナンスの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】48歳人気歌手「髪色素敵」美容院での写真公開
氷川は「代々木上原から代官山へ一人旅」「からの名古屋へ」と移動の様子を報告。美容院でヘアメンテナンスをしている途中の様子や、仕上がったボブスタイルのヘア写真、訪れた店舗の写真などを載せている。
この投稿に、ファンからは「髪色素敵」「サラサラで羨ましい」「似合ってる」「お疲れ様です」「綺麗」「きーちゃんも電車に乗るんですね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆氷川きよし「一人旅」ヘアメンテナンス風景公開
◆氷川きよしの投稿に反響
