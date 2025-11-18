名倉潤、妻・渡辺満里奈の誕生日祝福 密着夫婦ショットに「幸せ伝わる」「いつまでもラブラブ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が11月18日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの渡辺満里奈の誕生日を祝う夫婦写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】57歳人気芸人「いつまでもラブラブ」元おニャン子妻の55歳誕生日祝福
名倉は「今日は奥さんの55回目の誕生日おめでとう」「これからは子供達も大きくなったし健康で穏やかに過ごそうね」とつづり、名倉が渡辺の肩に手を回してシャンパングラスを持ち、微笑み合う写真を投稿。「本当にいつもありがとう感謝しかないです。これからもよろしくね」と、感謝の気持ちを添えている。
この投稿には「素敵すぎる夫婦」「笑顔が温かい」「幸せ伝わる」「見ていてほっとする」「いつまでもラブラブ」「理想の夫婦」「誕生日おめでとう」などの反響が寄せられている。
名倉と渡辺は、2005年に結婚。2007年に長男、2010年に長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】57歳人気芸人「いつまでもラブラブ」元おニャン子妻の55歳誕生日祝福
◆名倉潤、妻・渡辺満里奈の55歳誕生日を祝福
名倉は「今日は奥さんの55回目の誕生日おめでとう」「これからは子供達も大きくなったし健康で穏やかに過ごそうね」とつづり、名倉が渡辺の肩に手を回してシャンパングラスを持ち、微笑み合う写真を投稿。「本当にいつもありがとう感謝しかないです。これからもよろしくね」と、感謝の気持ちを添えている。
◆名倉潤の投稿に反響
この投稿には「素敵すぎる夫婦」「笑顔が温かい」「幸せ伝わる」「見ていてほっとする」「いつまでもラブラブ」「理想の夫婦」「誕生日おめでとう」などの反響が寄せられている。
名倉と渡辺は、2005年に結婚。2007年に長男、2010年に長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】