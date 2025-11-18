【DXサウンドライダーカプセムセット01】 11月18日16時より予約開始 2026年2月 発送予定 価格：3,630円

バンダイは、なりきり玩具「DXサウンドライダーカプセムセット01」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月18日16時より予約受付を開始する。発送は2026年2月を予定し、価格は3,630円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」に登場する変身アイテム「インパクトカプセム」と「トランスフォームカプセム」を音声ユニットを搭載してなりきり玩具化したもの。

全パーツを完全新規造形にて構成し、通常DX版と同じ本体サイズ内に電子部品を搭載。新たに搭載されたボタンを操作することはもちろん、カプセム特有の回転ギミックを検出するスイッチも搭載し、様々なアクションでカプセム本体から音声を発動することができる。

音声モードは切り替えが可能で、カプセム固有の能力効果音が発動可能な「変身前モード」、変身時の効果音が発動可能な「変身モード（ボイスなし）」、変身時の効果音に合わせて万津莫（演：今井竜太郎さん）のボイスが鳴る「変身モード（ボイスあり）」の3種が搭載されている。

別売りの「DXゼッツドライバー」と連動させることで、ドライバーにカプセムをセットして回転させることで、ドライバーから鳴る変身音に合わせてカプセムから追加効果音や必殺技操作時も、必殺技後の追加効果音が発動する。

また、主人公・万津莫のキャラクターボイスを収録。各カプセムに共通音声3音を含む6音ずつが収録。さらに「変身前モード」でカプセムを回転させることで、固有能力発動時の効果音が鳴る。

さらに、インパクトカプセムにはBGMも収録されている。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映