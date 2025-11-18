◆男子テニス ▽横浜慶応チャレンジャー第２日（１８日、横浜・慶応大日吉コート）

元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が約３か月ぶりの実戦復帰を勝利で飾った。１回戦で、１０月の全日本選手権準優勝で同７９３位の市川泰誠（ノア・インドアステージ）に、４−６、６−１、６−１のフルセットで逆転勝ちした。

錦織は、第１セットの最初の自分のサービスゲームを落とし、不安なスタートを見せた。その差だけで、第１セットは４−６で落とした。しかし、第２セットに入ると、一気にレベルを上げた。１ゲームオールから、怒とうの９ゲーム連取。全日本選手権準優勝者の実力を持つ市川に、テニスをさせなかった。

錦織が、日本国内のツアー下部大会チャレンジャー・シリーズに出場したのは、自身が初めて同シリーズに出場した２００６年３月の島津全日本室内選手権以来、１９年８か月ぶりとなった。

錦織は、今年５月の全仏前哨戦ジュネーブ・オープン（スイス）で腰を痛め、２回戦で途中棄権。８月のシンシナティ・オープン（米国オハイオ州）で１度、復帰したが、１回戦で敗れ、それ以降、リハビリで治療で実戦から遠ざかっていた。